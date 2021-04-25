Коронавирус, итоги недели: уменьшение количества новых случаев и корейская AstraZeneca

С 19 по 25 апреля в Украине обнаружили почти на 19 тысяч меньше новых случаев коронавируса, чем на прошлой неделе

В Украине ежедневно растет количество больных COVID-19, но за прошедшую неделю ситуация нормализовалась. В стране зафиксировали на 18 939 новых случаев меньше, чем неделей ранее.

Уровень заболеваемости стабильно растет

За прошедшую неделю, с 19 по 25 апреля, обнаружили 78 761 новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие 7 дней умерли 2537 украинцев, а выздоровели 90 449.

За время пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 025 271 человек. Лишь за последние сутки выявили 7930 новых случая инфицирования коронавирусом.

Карантин в Украине и рекомендации ВОЗ

В Украине могут продлить карантин и после 30 июня. Решение будут принимать исходя из ситуации с коронавирусом в стране. Тем временем Всемирная организация здравоохранения уже продлила еще на три месяца режим международной чрезвычайной ситуации.

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансировано", – сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейисус.

Эксперты заявляют, что Украина будет вводить карантины, пока в стране не вакцинируют большую половину населения. Вакцинация – самый эффективный способ сдержать заболеваемость. Карантин используют как альтернативу, пока нет лекарства или вакцины против вируса. К тому же карантин работает краткосрочно.

Фото: УНИАН

Ограничения ослабляют, когда заболеваемость падает до определенных значений, и вновь ужесточают, когда заболеваемость приближается к пиковым нагрузкам на больницы. Страна только прошла пик третьей волны коронавируса, а власти уже анонсируют четвертую волну.

"Высокий уровень антител в организме сохраняется недолго. Те пациенты, которые недавно переболели коронавирусом, могут инфицироваться уже осенью", – заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий

В то же время, министр здравоохранения уже высказался о новом штамме коронавируса - так называемая двойная мутация. Этот тип переносится намного тяжелее и после него больше последствий.

"Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна, я считаю, что мы прошли, и дальше будем идти на снижение количества больных. Но это ни в коем случае не означает, что нам нужно расслабляться", – сказал министр.

Фото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH

Вакцинация населения

За прошедшую неделю первые дозы вакцины получили 76 269 человек, а в общем в стране вакцинировали 526 916 украинцев.

Минздрав принял решение увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины от коронавируса AstraZeneca/Covishield с 4 до 12 недель, чтобы повысить эффективность действия препарата.

Примечательно, что в министерстве недовольны, что в Харьковской, Одесской и Запорожской областях не успели использовать все дозы вакцины Covishield из партии, поступившей в феврале.

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Новая вакцина

23 апреля Украина получила более 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи. Препарат передали в рамках инициативы COVAX. Препарат уже зарегистрировали в Украине и вакцинация начнется уже 28 апреля.

А Ляшко заявил, что несмотря на остановку поставок индийской вакцины компании AstraZeneca, украинцы получают вторую дозу препарата, но уже корейского производства. Кроме того, по его словам, вторая партия индийского препарата "скорее всего будет" – поскольку Украина должна получить по контракту два миллиона доз Covishield, но пока что получила только 500 тысяч. В Минздраве ожидают, что поставки восстановятся в течение апреля-мая.

Также, Украина ведет переговоры о закупке вакцин против COVID-19 в рамках европейского механизма распределения вакцин. Обсуждают дополнительные 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Таким образом, в стране теперь делают прививки четырьмя вакцинами – CoronaVac китайской компании Sinovac, индийским и корейскими препаратами от AstraZeneca и американской вакциной Pfizer.

Напомним, что вакцина AstraZeneca – это совместная разработка британско-шведской компании AstraZenecа и Оксфордского университета. У компании есть мощности для производства в Индии и в Корее.

/ Фото: Сегодня

Как пройдет празднование Пасхи

Министерство здравоохранения не будет дополнительно вводить карантинные ограничения на время празднования Пасхи. Однако ведомство подготовило свод правил для религиозных заведений. Там и онлайн-богослужения и социальная дистанция в храмах.

На Пасху церкви будут доступны для верующих. Но, прихожанам нужно будет соблюдать дистанцию, надевать защитную маску и придерживаться всех карантинных правил. Но, окончательное решение касательно богослужений принимают местные власти. Оно будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Для тех, кто не сможет попасть в храм, есть хорошая новость. Священники будут освящать куличи на хлебокомбинатах, заводах и магазинах. Позже их можно будет купить в магазинах.

Эксперты уже прогнозируют, что после Пасхи в первых числах мая ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине будет около 12 тысяч.