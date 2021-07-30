Коротко и по делу. Как нашелся и опять исчез судья Чаус

СБУ увезла судью из Винницкой области в свой офис в Киеве, однако заявляет, что официально его нет в здании службы безопасности

В Киеве НАБУ пытается перехватить судью Чауса у СБУ / Фото: Сегодня

Похищенный в Молдове судья Николай Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области. Его задержали полицейские, но на место приехали СБУ и перехватили Чауса. В Киеве службу безопасности преследовали работники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) – у них Чаус числится в розыске.

"Сегодня" рассказывают все подробности запутанной истории.

Чауса нашли в одних трусах

В полицию позвонил житель житель села Мазуровка в Винницкой области и сообщил, что обнаружил Чауса. На место выехали правоохранители.

СМИ опубликовали фото судьи и заявили, якобы его сделали в сельсовете. Жена Чауса опознала его на этом снимке. Также интернет-издание ссылалось на слова якобы старосты села Мазуровка Леонида Витковского о том, что судья заявил о своем похищении.

Это якобы фото Чауса в сельсовете. Источник: "Цензор.нет"

Однако "Сегодня" дозвонились до настоящего старосты села – Валерия Грунькивского. Он говорит, что вообще весь день находился далеко от села и даже не видел Чауса и опубликованного фото.

"Я ничего не знаю, я сейчас очень далеко от населенного пункта. Мы копаем колодец. Я там не был, близко меня там не было", – говорит Грунькивский.

СБУ "отбила" Чауса у полицейских

По состоянию на 15:30 судья был задержан полицией, но на связь с НАБУ правоохранители не выходили. Они якобы везли его в Киев на суд для ареста и передачи НАБУ.

Однако в итоге судью привезли в киевское отделение СБУ – служба безопасности "отбила" Чауса.

"После задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции, и вывезли Чауса в неизвестном направлении", – сообщил журналист Юрий Бутусов.

Почему НАБУ гоняется за СБУ и Чаусом

По прибытию в Киев на Чауса начали охотиться детективы НАБУ, которое и ведет дело беглого судьи-коррупционера. НАБУ объявила Чауса в розыск.

Скриншот из сайта МВД о розыске судьи.

После ареста обвиняемого должны были доставить в суд для вынесения ему меры пресечения.

Антикоррупционеры идентифицировали автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, "однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали".

Детективы НАБУ ехали следом за авто СБУ к их офису, но авто силовиков въехало на территорию своего комплекса, после чего дорогу НАБУ заблокировали силовики.

В то же время адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что официально судьи нет в здании СБУ. Об этом ему сказали в службе безопасности, когда он требовал встречи с клиентом.

В апреле в столице Молдовы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск. В СБУ заметили похищение Чауса и открыли дело.

В мае текущего года Николай Чаус, который скрывался в Молдове, записал видеообращение, в котором заявил, что якобы передал в Украину компромат на своих похитителей.