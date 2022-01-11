Новые случаи "Омикрона" и сокращение срока действия сертификатов: главное о COVID-ситуации в Украине

Срок действия сертификатов хотят сократить на три месяца. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине после праздников снова начало расти количество больных коронавирусом. В то же время были обнаружены новые случаи заболевания новым штаммом "Омикрон".
Главное о ситуации с COVID-19 в Украине – в материале новостей "Сегодня".
Статистика в Украине
За минувшие сутки, 10 января, в Украине зафиксировано 5 429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей – 306, медработников – 168). Умерли от COVID-19 за сутки 219 человек.
При этом пятая часть новых больных в городе Киев – 1192.
В Украине нашли новые случаи "Омикрона"
- По состоянию на 10 января в Одессе зафиксировали первый случай инфицирование новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.
- Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.
- Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".
- В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого существуют штамм коронавируса "Омикрон".
Чем опасна волна "Омикрона"
В Украине резко возрастет уровень заболеваемости коронавирусом из-за "Омикрона". Особенностью новой волны станет "наслоение" ее на еще не полностью ушедшую "Дельту".
В настоящее время два возбудителя циркулируют одновременно, вызывая повышение уровня заболеваемости. Предыдущие варианты вируса обычно полностью вытесняли находившиеся до них и происходил спад заболеваемости буквально до единичных случаев с последующим его всплеском.
"После адаптации возбудителя к новым условиям мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах" , – объяснила доктор-инфекционист Ольга Голубовская.
"Дельтакрон" в Украине?
Мир всколыхнула новость о появлении еще одного штамма "Дельтакрон", однако в Украине его пока не обнаружили. Как известно, по одним данным, данный штамм – микс из "Дельты" и "Омикрона", по другим – это якобы вообще фейк.
Начиная с 19 декабря профильным специалистам не передавали на анализ образцы. Именно поэтому сложно говорить о наличии этого штамма.
"Но очевиден тот факт, что вирус мутирует, и существуют много неназванных вариантов. К концу ноября в Украине доминировал штамм "Дельта". Также среди предоставленных нам образцов мы не находили никаких уникальных", – рассказали новостям "Сегодня" в НАН.
В Украине разрешили аннулировать фейковые COVID-сертификаты
Украинцы могут аннулировать сертификат о вакцинации, если он поддельный. Для этого необходимо:
- Обратиться к семейному врачу.
- Затем доктор информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ.
- После этого доктор может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют и внести данные в систему здравоохранения.
Срок действия сертификатов сократят
COVID-сертификаты будут действовать не 365, а 270 дней. То есть девять месяцев, а не год. За эти изменения парламент может проголосовать в первые дни своей работы в 2022 году.
Уменьшая срок действия документов о вакцинации, Украина ориентируется на такую же практику стран ЕС.
Карантинные зоны в Украине 11 января
Оранжевые
- Сумская,
- Херсонской области.
Желтые
- Киев,
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская область.
Раньше мы писали:
- Новый штамм коронавируса "Омикрон" не относится к категории "мягких'. Он также приводит к госпитализации и смертельным исходам.
- В Украине началась вакцинация людей от COVID-19 бустерной дозой. Ее вводят через полгода после второй прививки.