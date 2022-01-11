Нові випадки "Омікрону" та скорочення сроку дії сертифікатів: головне про COVID-ситуацію в Україні

Термін дії сертифікатів хочуть скоротити на три місяці. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні після свят знову почала зростати кількість хворих на коронавірус. Водночас, були знайдені нові випадки захворювання новим штамом "Омікрон".

Головне про ситуацію з COVID-19 в Україні – у матеріалі новин "Сьогодні".

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Статистика в Україні

За минулу добу, 10 січня, в Україні зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 306, медпрацівників – 168). Померли від COVID-19 за добу 219 людей.

При цьому п'ята частина нових хворих у місті Київ – 1192.

В Україні знайшли нові випадки "Омікрону"

Станом на 10 січня в Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії.

зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії. Ще по одному випадку підтвердили в Дніпрі та Львові. Троє пацієнтів з підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Троє пацієнтів з підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Також у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".

зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон". У Києві також зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу "Омікрон".

Чим небезпечна хвиля "Омікрону"

В Україні різко зросте рівень захворюваності на коронавірус через "Омікрон". Особливістю нової хвилі стане "нашарування" її на "Дельту", що ще не повністю пішла.

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Зараз два збудники циркулюють одночасно, викликаючи підвищення рівня захворюваності. Попередні варіанти вірусу зазвичай повністю витісняли ті, які були до них, і відбувався спад захворюваності буквально до поодиноких випадків із наступним його сплеском.

"Після адаптації збудника до нових умов ми спостерігатимемо надзвичайно різке піднесення захворюваності, як це відбувається в інших країнах", – пояснила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

"Дельтакрон" в Україні?

Світ сколихнула новина про появу ще одного штаму "Дельтакрон", однак в Україні його поки що не виявили. Як відомо, за одними даними, цей штам – мікс з "Дельти" та "Омікрону", за іншими – це нібито взагалі фейк.

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Починаючи з 19 грудня профільним спеціалістам не передавали на аналіз зразки. Саме тому наразі складно говорити про наявність цього штаму.

"Але очевидним є той факт, що вірус мутує, і є безліч неназваних варіантів. На кінець листопада в Україні домінував штам "Дельта". Також серед наданих нам зразків ми не знаходили жодних унікальних", – розповіли новинам "Сьогодні" в НАН.

В Україні дозволили анулювати фейкові COVID-сертифікати

Українці можуть анулювати сертифікат про вакцинацію, якщо він підроблений. Для цього необхідно:

Звернутися до сімейного лікаря.

Потім лікар інформує Нацполіцію про те, що виявлено підроблений документ.

Після цього лікар може направити людину на щеплення, якщо показники здоров'я дозволяють і внести дані в систему охорони здоров'я.

Термін дії сертифікатів скоротять

COVID-сертифікати діятимуть не 365, а 270 днів. Тобто дев'ять місяців, а не рік. За ці зміни парламент може проголосувати вже в перші дні своєї роботи у 2022 році.

Зменшуючи строк дії документів про вакцинацію, Україна орієнтується на таку саму практику країн ЄС.

Карантинні зони в Україні 11 січня

Помаранчеві

Сумська,

Херсонська області.

Жовті

Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська області.

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