Сайты госорганов атаковали хакеры: ресурсы до сих пор не работают

Сайты госорганов "легли"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Хакеры атаковали ряд сайтов госорганов Украины. В частности, не работает сайт Кабмина.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Какие сайты не работают?

По состоянию на 4:00 не работают сайты:

Кабинета министров Украины;

Министерства иностранных дел;

Министерства образования и науки;

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

Министерство молодежи и спорта;

Министерство инфраструктуры.

Хакерские атаки 15 февраля

Из-за атаки хакеров наблюдались неполадки в работе приложенийПриват24и Ощад24/7. Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Если банковские программы уже работают, то сайты все еще нет. Также вечером хакеры атаковали портал государственных услуг "Дія". Их атака была отбита. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пользователями "Дії" атака осталась незамеченной. Кроме того, хакеры взялись за атаку на Monobank. В настоящее время приложение банка работает стабильно, однако, как заявил основатель Monobank Олег Гороховский, "если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину".

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