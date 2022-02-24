Сайти держорганів атакували хакери: ресурси досі не працюють

Сайти держорганів "лягли"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Хакери атакували низку сайтів держорганів України. Зокрема, не працює сайт Кабміну.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Які сайти не працюють?

Станом на 4:00 не працюють сайти:

Кабінету Міністрів України;

Міністерства закордонних справ;

Міністерства освіти і науки;

Державної служби з надзвичайних ситуацій;

Міністерства молоді та спорту;

Міністерства інфраструктури.

Хакерські атаки 15 лютого

Через атаку хакерів спостерігалися неполадки у роботі додатків Приват24 та Ощад24/7. Крім того, перестали працювати сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Якщо банківські програми вже працюють, то сайти все ще ні. Також увечері хакери атакували портал державних послуг "Дія". Їхню атаку було відбито. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною. Крім того, хакери взялися за атаку на Monobank. Нині додаток банку працює стабільно, однак, як заявив засновник Monobank Олег Гороховський, "якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну".

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