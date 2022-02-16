Кібератака продовжується: в Україні не працює низка державних сайтів

При спробі зайти на сайт з'являється повідомлення про помилку

Сайти держорганів знову "лягли"/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні продовжується хвиля кібератак. Зараз, крім сайтів Міноборони та ЗСУ, які перестали працювати раніше, не працює низка інших порталів.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Які сайти не працюють?

Так, перестали працювати сайти:

Офісу президента;

Міністерства освіти та науки;

Держспецзв'язку;

Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Хакерські атаки 15 лютого

Через атаку хакерів спостерігалися неполадки у роботі додатків"Приват24" та "Ощад24/7". Крім того, перестали працювати сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Якщо банківські програми вже працюють, то сайти все ще ні. Також увечері хакери атакували портал державних послуг "Дія". Їхню атаку було відбито. Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною. Крім того, хакери взялися за атаку на Monobank. Нині додаток банку працює стабільно, однак, як заявив засновник Monobank Олег Гороховський, "якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну".

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