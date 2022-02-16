Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Кибератака на ВСУ и банки Кибератака на ВСУ и банки ⚡ Война с РФ ⛔ Признание "ЛДНР" Россией Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Кибератака продолжается: в Украине не работает ряд государственных сайтов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 00:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
При попытке зайти на сайт появляется сообщение об ошибке
Сайты госорганов снова "легли"/Фото: коллаж: "Сегодня"
Сайты госорганов снова "легли"/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине продолжается волна кибератак. Сейчас, кроме сайтов Минобороны и ВСУ, которые перестали работать раньше, не работает ряд других порталов.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Какие сайты не работают?

Так, перестали работать сайты:

  • Офиса президента;
  • Министерства образования и науки;
  • Госспецсвязи;
  • Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Хакерские атаки 15 февраля

Из-за атаки хакеров наблюдались неполадки в работе приложений"Приват24"и "Ощад24/7". Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Если банковские программы уже работают, сайты все еще нет. Также вечером хакеры атаковали портал государственных услуг "Дія". Их атака была отбита. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, для пользователей "Дії" атака осталась незаметной. Кроме того, хакеры взялись за атаку на Monobank. В настоящее время приложение банка работает стабильно, однако, как заявил основатель Monobank Олег Гороховский, "если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину".

Читайте также

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Украина предупредила Путина о последствиях признания ОРДЛО Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Людей держат в страхе? Мы узнали, что киевляне думают об отводе войск РФ от Украины Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Готовится к вторжению РФ? Как сейчас работает бронетанковый завод в Харькове Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

230 627

заболело за неделю в Украине

-6%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.24

Российский рубль (₽)

0.375

Евро (€)

32.03

Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять