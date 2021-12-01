Бустерна вакцинація та нова хвиля: яка ситуація з COVID-19 в Україні

В Україні зростають темпи вакцинації населення / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці ще можуть запобігти новій хвилі COVID-19, проте якщо спалах все ж таки буде, то це станеться після Нового року. Окрім цього, в Україні почнуть вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусу у січні-лютому 2022 року.

Сайт "Сьогодні" розповідає все про ситуацію із коронавірусом в Україні.

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Коронавірус в Україні

За добу 30 листопада в Україні зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 1088, медпрацівників – 207).

Також минулої доби:

госпіталізовано – 3629 людей;

летальних випадків – 557;

одужало – 26 160 людей.

Кількість тих, хто заразився в регіонах за добу

м. Київ – 1592;

Вінницька область – 608;

Волинська область – 530;

Дніпропетровська область – 419;

Донецька область – 666;

Житомирська область – 214;

Закарпатська область – 409;

Запорізька область – 760;

Івано-Франківська область – 281;

Київська область – 704;

Кіровоградська область – 135;

Луганська область – 229;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 406;

Одеська область – 287;

Полтавська область – 905;

Рівненська область – 485;

Сумська область – 384;

Тернопільська область – 231;

Харківська область – 613;

Херсонська область – 257;

Хмельницька область – 586;

Черкаська область – 557;

Чернівецька область – 152;

Чернігівська область – 133.

Дані із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Вакцинація населення

За листопад зроблено майже 7,1 млн щеплень. За добу 30 листопада в Україні 233 471 людина вакцинована проти COVID-19. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовано – 156 492 особи.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 особи, повністю імунізовано та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом проведено 24 747 760 щеплень.

Комбінування COVID-вакцин

В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено у деяких випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19.

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Втім, якщо та ж вакцина недоступна або на першу дозу була важка реакція, можна щеплюватися за такою схемою:

1-а доза – AstraZeneca, 2-я – Moderna або Comirnaty через 28 днів;

1-а доза – Comirnaty або Moderna, 2-я – Moderna або Comirnaty через 28 днів.

"Нагадаємо, що всі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад і технологію виробництва і тому взаємозамінні. Наведені схеми комбінування різних вакцин добре досліджені та визнані безпечними та ефективними" , – пише МОЗ.

Бустерна COVID-вакцинація

В Україні почнуть вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусу у січні-лютому 2022 року. Однак для цього потрібно, щоб більшість громадян отримали хоча б перше щеплення.

Дата початку вакцинації бустерною дозою залежить від того, наскільки швидко більшість українців отримають хоча б перше щеплення.

"Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас буде першим щепленням вакциновано, принаймні, 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров'я одразу прийму рішення і запустимо бустерну вакцинацію", – сказав глава МОЗ Віктор Ляшко.

Бустерна чи третя?

Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що вводять її через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців.

У жовтні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала дозволити запровадження третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:

з ослабленим імунітетом;

онкозахворюваннями;

пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;

пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Третю дозу вводитимуть мінімум через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше ніж за три місяці після вакцинації.

Нова хвиля COVID-19

В Україні нова хвиля коронавірусу може розпочатися період із кінця січня до березня. Однак поки що більш точний часовий діапазон встановити складно.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС сказав, що зараз розвиток ситуації з ковідом важко передбачити, оскільки він руйнує всі прогнози. Навіть цієї осені влада розраховувала на період середини листопада, а нова хвиля почалася ще у жовтні. Він додав, що спалахи ковіду повторюють сезонні спалахи ГРВІ.

"Тому нову хвилю можна очікувати до кінця січня – лютого-березня. Якщо жодні інші мутації не приведуть до іншого. У якомусь цьому тимчасовому проміжку буде значний підйом захворюваності", – зазначив глава МОЗ.

Ляшко уточнив, що цього тижня експерти підготують точніший прогноз. Однак він підкреслив, що якщо українці активніше вакцинуватимуться, високої, як цього разу, смертності можна уникнути.

Новий штам "Омікрон"

Щоб уберегтися і припинити поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", українців, які прилітають з-за кордону, необхідно поміщати на обсервацію, заявив інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістів.

З його словами, Україна не готова зустрічати новий варіант цього вірусу. По-перше, оскільки запускаються нові небезпечні ланцюжки поширення інфекції – знову перше місце виходить розслідування контактів. Людей, які прилітають з-за кордону, потрібно поміщати в обсервацію, щоб уповільнити попадання цього варіанта вірусу до нашого суспільства.

Карантинні зони

"Червона зона"

м. Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

"Помаранчева зона"

Полтавська,

Закарпатська.

"Жовта зона"

Тернопільська,

Кіровоградська,

Чернівецька,

Харківська .

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