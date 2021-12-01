Бустерная вакцинация и новая волна: какая ситуация с COVID-19 в Украине

В Украине растут темпы вакцинации населения / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы еще могут предотвратить новую волну COVID-19, однако если вспышка все же будет, это случится после Нового года. Кроме этого, в Украине начнут вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса в январе-феврале 2022 года.

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Коронавирус в Украине

За сутки 30 ноября в Украине зафиксировано 11 960 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 1088, медработников – 207).

Также за прошлые сутки:

госпитализировано – 3629 человек;

летальных случаев – 557;

выздоровело – 26 160 человек.

Количество заразившихся в регионах за сутки

г. Киев – 1592;

Винницкая область – 608;

Волынская область – 530;

Днепропетровская область – 419;

Донецкая область – 666;

Житомирская область – 214;

Закарпатская область – 409;

Запорожская область – 760;

Ивано-Франковская область – 281;

Киевская область – 704;

Кировоградская область – 135;

Луганская область – 229;

Львовская область – 417;

Николаевская область – 406;

Одесская область – 287;

Полтавская область – 905;

Ровенская область – 485;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 231;

Харьковская область – 613;

Херсонская область – 257;

Хмельницкая область – 586;

Черкасская область – 557;

Черновицкая область – 152;

Черниговская область – 133.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Вакцинация населения

За ноябрь сделано почти 7,1 млн прививок. За сутки 30 ноября в Украине 233 471 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы – 156 492 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности проведено 24 747 760 прививок.

Комбинирование COVID-вакцин

В Украине, как и во многих других странах, разрешено в некоторых случаях комбинировать различные вакцины против COVID-19.

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Впрочем, если та же вакцина недоступна или на первую дозу была тяжелая реакция, можно прививаться по следующей схеме:

1-я доза – AstraZeneca, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней;

1-я доза – Comirnaty или Moderna, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней.

"Напомним, что все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому взаимозаменяемы. Приведенные схемы комбинирования различных вакцин хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными", – пишет Минздрав.

Бустерная COVID-вакцинация

В Украине начнут вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса в январе-феврале 2022 года. Однако для этого нужно, чтобы большинство граждан получили хотя бы первую прививку.

Дата начала вакцинации бустерной дозой зависит от того, насколько быстро большинство украинцев получат хотя бы первую прививку.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Бустерная или третья?

Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.

В октябре Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:

с ослабленным иммунитетом;

онкозаболеваниями;

пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;

пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.

Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позднее чем через три месяца после вакцинации.

Новая волна COVID-19

В Украине новая волна коронавируса может начаться в период с конца января по март. Однако пока более точный временный диапазон установить сложно.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ВВС сказал, что сейчас развитие ситуация с ковидом трудно предвидеть, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже этой осенью власти рассчитывали на период середины ноября, а новая волна началась еще в октябре. Он добавил, что вспышки ковида повторяют сезонные вспышки ОРВИ.

"Поэтому новую волну можно ожидать к концу января – февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", – отметил глава Минздрава.

Ляшко уточнил, что на этой неделе эксперты подготовят более точный прогноз. Однако он подчеркнул, что если украинцы будут активнее вакцинироваться, высокой, как в этот раз, смертности можно избежать.

Новый штамм "Омикрон"

Чтобы уберечься и прекратить распространение нового штамма коронавируса "Омикрон", прилетающих из-за границы украинцев необходимо помещать на обсервацию, заявил инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

По его словам, Украина не готова встречать новый вариант этого вируса. Во-первых, поскольку запускаются новые опасные цепочки распространения инфекции – снова на первое место выходит расследование контактов. Людей, прилетающих из-за границы, нужно помещать в обсервацию, чтобы замедлить попадание этого варианта вируса в наше общество.

Карантинные зоны

Красная зона

г. Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

Оранжевая зона

Полтавская,

Закарпатская.

Желтая зона

Тернопольская,

Кировоградская,

Черновицкая,

Харьковская.

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