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Карантин через "Омікрон" та зниження темпів вакцинації: COVID-підсумки за тиждень

Юлія Гаврилюк
5 грудня, 09:28
З 6 грудня в Україні починають діяти нові карантинні правила

Ситуація з коронавірусом в Україні покращується / Фото: Колаж: Сьогодні

З 3 грудня Україна посилила обов'язковий карантин для мандрівників із країн, де поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Крім цього, в країні посилять правила карантину.

Сайт "Сьогодні" розповідає всі подробиці щодо ситуації з коронавірусом за останній тиждень.

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Хто має йти на карантин через "Омікрон"

Тепер люди, які понад сім днів протягом останніх двох тижнів перебували в країнах зі стрімким розповсюдженням штаму "Омікрон", повинні піти на самоізоляцію тривалістю 14 днів.

При цьому слід пам'ятати: вакцинація, негативний тест чи сертифікат про одужання не звільняють від карантину.

Яких країн це стосується

  • Південно-Африканська Республіка,
  • Ботсвана,
  • Зімбабве,
  • Намбія,
  • Лесото,
  • Есватині,
  • Мозамбік,
  • Малаві.

На кого діятимуть нові обмеження:

на іноземців або людей без громадянства, які:

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  • постійно чи тимчасово проживають на території України,
  • є подружжям чи дітьми громадян України,
  • є працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні та членами їх сімей,
  • інші категорії іноземців та людина без громадянства за погодженням із Міністерством закордонних справ.

Окрім цього, обмеження діятимуть на українців.

З 6 грудня в країні посилять правила карантину

В Україні починають діяти нові карантинні правила. При цьому в Мережі виникла плутанина, чи можна використовувати "жовті" СOVID-сертифікати та скільки вони діятимуть.

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Що зміниться для "жовтої зони"

З наступного тижня працюватимуть лише ті громадські установи, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або діючий негативний тест або сертифікат про одужання.

Раніше заклади повинні були обрати один із варіантів для продовження роботи:

  • не перевіряти COVID-документи в "жовтій зоні", але при цьому дотримуватись обмежень "жовтого рівня";
  • перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм.

З 6 грудня така опціональність не передбачена: всі установи повинні перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

Які документи необхідно мати відвідувачам

З початку дії нових правил для відвідування громадських закладів, театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів із собою потрібно мати один із документів:

  • сертифікат про те, що ви отримали принаймні одну дозу вакцини;
  • негативний тест, що діє, на коронавірус;
  • сертифікат про лікування.

Чи діятиме "жовтий" СOVID-сертифікат?

Так, люди з однією дозою вакцинації можуть відвідувати всі громадські заклади без обмежень.

Проте варто пам'ятати, що з 6 грудня строк дії "жовтого" COVID-сертифікату буде зменшено до 30 днів. Раніше він складав 120 днів.

Це означає, що на 31 день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде недійсним.

9 областей можуть вийти із "червоної зони"

В Україні наступного тижня дев'ять областей можуть вийти з "червоної зони" карантину. МОЗ уже подав до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як розповів Ляшко, щодо областей, які можуть вийти з "червоної зони", Міністерство охорони здоров'я вже подало до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ та НС.

"Там потенційно готові вже вісім областей вийти. Завтра очікуємо ще на дев'яту", – зазначив міністр.

Він додав, що проведення засідання ТЕБ та НС заплановано наступного тижня.

Хто у "червоній зоні"?

  • Київ
  • Вінницька
  • Волинська
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Запорізька
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Львівська
  • Миколаївська
  • Одеська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Чернігівська
  • Черкаська (області)

В Україні є область, де погіршується COVID-ситуація

Закарпатська область залишається єдиною в Україні, де погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Тут кількість нових випадків за тиждень не змінилася, тому що по всій країні в середньому на 20% менше за хворих. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

"За останні 7 днів кількість госпіталізованих в області зросла на 9%, темпи зростання з кожним вдень прискорюються. Притому, що середній відсоток спаду по країні становить 13%", – написав він.

Крім того, Закарпаття – єдиний регіон України, де госпіталізації переважають над виписками. Тут розрив становить +15% і останнім часом лише зростає, причому у країні він лише на рівні -19%.

"Зайнятість лікарняних ліжок у регіоні зростає, тоді як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Зайнятість ліжок із киснем у Закарпатській області становить 62%. Це на третину більше за середню по країні", – додав Ляшко.

Рівень вакцинації теж не тішить

Голова МОЗ назвав ще одну проблему регіону – низький рівень вакцинації проти коронавірусу.

На нараді Ляшко разом із місцевою владою обговорили, як виправити ситуацію в області.

В яких областях найбільш тривожна ситуація із COVID-19

У Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228). Ця область лідирує за заповненістю відділень. За нею слідує Хмельницька область – 55,1% (1691), далі – Вінницька – 54,7% (1593).

У Херсонській області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 33,6% (769 хворих).

Бустерна COVID-вакцинація

В Україні почнуть вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусу у січні-лютому 2022 року. Однак для цього потрібно, щоб більшість громадян отримали хоча б перше щеплення.

Дата початку вакцинації бустерною дозою залежить від того, наскільки швидко більшість українців отримають хоча б перше щеплення.

"Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас буде першим щепленням вакциновано принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров'я одразу прийму рішення і запустимо бустерну вакцинацію", – сказав глава МОЗ Віктор Ляшко.

Бустерна чи третя?

Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців.

У жовтні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала дозволити запровадження третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:

  • з ослабленим імунітетом;
  • онкозахворюваннями;
  • пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;
  • пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Третю дозу вводитимуть мінімум через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше ніж за три місяці після вакцинації.

Комбінування COVID-вакцин

В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено у деяких випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19.

Втім, якщо та ж вакцина недоступна або на першу дозу була важка реакція, можна щепитися за такою схемою:

  • 1-а доза – AstraZeneca, 2-я – Moderna або Comirnaty через 28 днів;
  • 1-а доза – Comirnaty або Moderna, 2-я – Moderna або Comirnaty через 28 днів.

"Нагадаємо, що всі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад і технологію виробництва і тому взаємозамінні. Наведені схеми комбінування різних вакцин добре досліджені та визнані безпечними та ефективними" , – пише МОЗ.

Нова хвиля COVID-19

В Україні нова хвиля коронавірусу може розпочатися період із кінця січня до березня. Проте точніший часовий діапазон встановити складно.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС сказав, що розвиток ситуації з ковидом важко передбачити, оскільки він руйнує всі прогнози. Навіть цієї осені влада розраховувала на період із середини листопада, проте нова хвиля почалася ще у жовтні. Глава МОЗ додав, що спалахи ковіда повторюють сезонні спалахи ГРВІ.

"Тому нову хвилю можна очікувати до кінця січня – лютий-березень. Якщо жодні інші мутації не приведуть до іншого. У якомусь цьому тимчасовому проміжку буде значне піднесення захворюваності", – зазначив він.

Ляшко уточнив, що цього тижня експерти підготують точніший прогноз. Міністр наголосив, що якщо українці активніше вакцинуватимуться, високої, як цього разу, смертності можна уникнути.

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