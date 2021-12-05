Карантин через "Омікрон" та зниження темпів вакцинації: COVID-підсумки за тиждень

Ситуація з коронавірусом в Україні покращується / Фото: Колаж: Сьогодні

З 3 грудня Україна посилила обов'язковий карантин для мандрівників із країн, де поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Крім цього, в країні посилять правила карантину.

Сайт "Сьогодні" розповідає всі подробиці щодо ситуації з коронавірусом за останній тиждень.

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Хто має йти на карантин через "Омікрон"

Тепер люди, які понад сім днів протягом останніх двох тижнів перебували в країнах зі стрімким розповсюдженням штаму "Омікрон", повинні піти на самоізоляцію тривалістю 14 днів.

При цьому слід пам'ятати: вакцинація, негативний тест чи сертифікат про одужання не звільняють від карантину.

Яких країн це стосується

Південно-Африканська Республіка,

Ботсвана,

Зімбабве,

Намбія,

Лесото,

Есватині,

Мозамбік,

Малаві.

На кого діятимуть нові обмеження:

на іноземців або людей без громадянства, які:

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постійно чи тимчасово проживають на території України,

є подружжям чи дітьми громадян України,

є працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні та членами їх сімей,

інші категорії іноземців та людина без громадянства за погодженням із Міністерством закордонних справ.

Окрім цього, обмеження діятимуть на українців.

З 6 грудня в країні посилять правила карантину

В Україні починають діяти нові карантинні правила. При цьому в Мережі виникла плутанина, чи можна використовувати "жовті" СOVID-сертифікати та скільки вони діятимуть.

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Що зміниться для "жовтої зони"

З наступного тижня працюватимуть лише ті громадські установи, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або діючий негативний тест або сертифікат про одужання.

Раніше заклади повинні були обрати один із варіантів для продовження роботи:

не перевіряти COVID-документи в "жовтій зоні", але при цьому дотримуватись обмежень "жовтого рівня";

перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм.

З 6 грудня така опціональність не передбачена: всі установи повинні перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

Які документи необхідно мати відвідувачам

З початку дії нових правил для відвідування громадських закладів, театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів із собою потрібно мати один із документів:

сертифікат про те, що ви отримали принаймні одну дозу вакцини;

негативний тест, що діє, на коронавірус;

сертифікат про лікування.

Чи діятиме "жовтий" СOVID-сертифікат?

Так, люди з однією дозою вакцинації можуть відвідувати всі громадські заклади без обмежень.

Проте варто пам'ятати, що з 6 грудня строк дії "жовтого" COVID-сертифікату буде зменшено до 30 днів. Раніше він складав 120 днів.

Це означає, що на 31 день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде недійсним.

9 областей можуть вийти із "червоної зони"

В Україні наступного тижня дев'ять областей можуть вийти з "червоної зони" карантину. МОЗ уже подав до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як розповів Ляшко, щодо областей, які можуть вийти з "червоної зони", Міністерство охорони здоров'я вже подало до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ та НС.

"Там потенційно готові вже вісім областей вийти. Завтра очікуємо ще на дев'яту", – зазначив міністр.

Він додав, що проведення засідання ТЕБ та НС заплановано наступного тижня.

Хто у "червоній зоні"?

Київ

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Рівненська

Сумська

Херсонська

Хмельницька

Чернігівська

Черкаська (області)

В Україні є область, де погіршується COVID-ситуація

Закарпатська область залишається єдиною в Україні, де погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Тут кількість нових випадків за тиждень не змінилася, тому що по всій країні в середньому на 20% менше за хворих. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

"За останні 7 днів кількість госпіталізованих в області зросла на 9%, темпи зростання з кожним вдень прискорюються. Притому, що середній відсоток спаду по країні становить 13%", – написав він.