Коронавірус, підсумки тижня. До 50 тис. хворих на добу та вакцинація дітей від 5 років

Ситуація з коронавірусом в країні погіршується / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього тижня в Україні фіксували нові антирекорди COVID-випадків. Дві області вже у червоній зоні, а ще 15 перейшли до помаранчевої зони адаптивного карантину.

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася захворюваність на коронавірус в Україні за останні сім днів.

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Коронавірус в Україні

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 042 469 осіб, а одужало 3 618 402 особи. Зафіксовано 100 125 летальних випадків. Усього провели 18 009 334 ПЛР-тестування.

А нещодавно в країні було відзначено добовий рекорд COVID-випадків за весь час пандемії. 28 січня нарахували 37 351 хворого.

Пік COVID-захворюваності

Найвищі показники захворюваності на ковід в Україні будуть уже наступного тижня, щонайбільше за два тижні. У лютому очікується близько 50 тисяч хворих на добу. Про це заявив заступник директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Ігор Бровченко.

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"Нас чекатиме піковий період протягом наступного тижня, максимум через 2 тижні. А ось скільки буде реально виявлених (випадків. – Ред.) – тут сказати набагато важче", – заявив Бровченко.

Доктор наук навів як приклад ситуацію в столиці, де 28 січня було відзначено близько 7000 хворих на коронавірус, проте наступного дня показник впав до 2500.

"Через затримку оприлюднення даних лише по Києву в нас є похибка між реальною захворюваністю та статистикою – близько 5 тисяч випадків", – пояснив він.

Через такі похибки в Україні складно спрогнозувати показники захворюваності з точністю до тисячі. Очевидно, найбільше нових випадків буде наступної п'ятниці та суботи – близько 50 тисяч із похибкою 5 тисяч.

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Вакцинація населення

З початку кампанії вакцинації щеплено 15 318 151 особу, серед них отримали першу дозу 15 318 149 осіб, дві дози – 14 611 834 особи, додаткову дозу – 16 597 осіб, бустерну дозу – 333 018. Усього зробили 30 279 598 щеплень.

Щеплення проти COVID-19 для дітей

В Україні дозволено вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 12 років. Однак якщо виробники вакцин внесуть зміни до інструкції, то МОЗ не перешкоджатиме вакцинації дітей від 5 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Жоден виробник вакцини на сьогодні не вніс зміни до інструкцій зареєстрованих імунобіологічних препаратів, які використовуються для вакцинації проти COVID-19, щоб дати змогу дітям від 5 до 12 років вакцинуватися", – каже Віктор Ляшко.

На сьогодні в Україні вакцинують дітей віком від 12 років. Препарати для щеплення зареєстровані у країні. "Відповідні зміни до інструкцій було внесено. Якщо дозволять вакцинувати дітей від 5 років, то ми точно не ставитимемо блок, щоб розширити контингент українців, що підлягають щепленню", – додав Віктор Ляшко. "Молнупіравір" для українців В Україні з'являться пігулки від коронавірусу "Молнупіравір" для пацієнтів, які мають хоча б один чинник ризику: зайва вага;

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Погані COVID-показники в 6 областях

У найближчі тижні Україна вийде на пік захворюваності на COVID-19. Ще шість областей можуть потрапити до червоної зони карантину вже дуже скоро. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Очікуваний показник інфікування – 40-60 тисяч людей на добу. За словами Ляшка, до червоної зони потраплять області, в яких найнижчий рівень вакцинації населення.

"Найвищий ризик швидкого переходу на червоний рівень епіднебезпеки нині мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", – повідомив він.

Івано-Франківська та Рівненська області вже у червоній зоні. Ляшко зазначив, що в них низький рівень вакцинації – 36% та 42% дорослого населення відповідно.

За словами міністра, регіони-лідери з вакцинації перебувають у жовтій зоні епіднебезпеки та мають один з найнижчих рівнів госпіталізації та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.

Це місто Київ, Київська та Полтавська області. Там 53-75% вакцинованого дорослого населення з повним курсом щеплень.

Тотальний локдаун

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що локдаун країні наразі не загрожує.

"Локдаун вводити не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який довів свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили дві хвилі. Він тоді показав, що у першу хвилю 10 областей не заходили взагалі у червоний рівень епідеміологічної небезпеки, восени шість областей не зайшли", – сказав Ляшко.

Міністр пояснив, що в регіонах епідситуація дуже відрізняється, тому вводити однакові правила для всіх невиправдано і неефективно.

Карантинні зони

До червоної зони потрапили області:

Івано-Франківська

Рівненська.

До помаранчевої карантинної зони входять області:

Вінницька

Волинська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Луганська

Львівська

Одеська

Сумська

Тернопільська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська.

Решта – у жовтій зоні карантину.

Кінець пандемії У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що 2022-й може стати останнім роком пандемії коронавірусу. Це можливо через високі показники вакцинації в країні. Про це заявив Віктор Ляшко.

"Поява вакцини та прагнення всіх країн світу досягти високих рівнів охоплення щепленням допомагає нам оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії", – сказав міністр охорони здоров'я.

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