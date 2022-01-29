Новий антирекорд та зростання червоної зони: розповідаємо все про COVID-ситуацію в Україні

В Україні по коронавірусу дають страшні прогнози. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за добу 28 січня зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Також вже дуже скоро ще шість областей можуть потрапити до червоної зони карантину, та водночас локдаун вводити не планують.

Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію з коронавірусом в країні.

За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 2 943 більше, ніж за 27 січня.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 340 осіб;

летальних наслідків – 149;

одужало – 7 163 особи.

За весь час пандемії в Україні

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захворіло – 4 017 961 особа;

одужало – 3 615 257 осіб;

летальних наслідків – 100 031.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 2 418;

Вінницька область – 2 100;

Волинська область – 768;

Дніпропетровська область – 1 822;

Донецька область – 1 430;

Житомирська область – 2 214;

Закарпатська область – 876;

Запорізька область – 739;

Івано-Франківська область – 2 572;

Київська область – 1 227;

Кіровоградська область – 193;

Луганська область – 599;

Львівська область – 3 791;

Миколаївська область – 686;

Одеська область – 2 598;

Полтавська область – 915;

Рівненська область – 1 994;

Сумська область – 1 502;

Тернопільська область – 1 487;

Харківська область – 1 319;

Херсонська область – 813;

Хмельницька область – 2 186;

Черкаська область – 933;

Чернівецька область – 1 085;

Чернігівська область – 1 084.

Карантинні зони в Україні

До червоної зони потрапили такі області:

Івано-Франківська

Рівненська

Зараз до помаранчевої карантинної зони входять такі області:

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Вінницька

Волинська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Сумська

Тернопільська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

Всі інші регіони входять до жовтої зони карантину.

Карантинні зони в Україні станом на 29 січня

Шість областей України можуть потрапити до червоної зони і зовсім скоро

Найближчими тижнями Україна вийде на пік захворюваності на COVID-19. Ще шість областей можуть потрапити до червоної зони карантину вже дуже швидко. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу у Раді.

Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч осіб на добу. За його словами, до червоної зони потраплять регіони, у яких найнижчий рівень вакцинації населення.

"Найвищий ризик швидкого переходу в червоний рівень епіднебезпеки зараз мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", – повідомив він. Івано-Франківська та Рівненська області вже у червоній зоні. Ляшко зазначив, що у цих регіонах низький рівень вакцинації – 36% та 42% дорослого населення відповідно. Де найоптимістичніший прогноз? За словами міністра, регіони-лідери з вакцинації перебувають у жовтому рівні епіднебезпеки та мають один з найнижчих рівнів госпіталізації та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем. Це місто Київ, Київська і Полтавська області. Вони демонструють рівень 53-75% вакцинованого дорослого населення з повним курсом щеплень. Чи буде тотальний локдаун? "Локдаун вводити не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який довів свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили дві хвилі. Він тоді показав, що за першої хвилі 10 областей не заходило взагалі у червоний рівень епідеміологічної небезпеки, восени шість областей не зайшли", – сказав Ляшко. Міністр пояснив, що у всіх регіонах дуже відрізняється ситуація з коронавірусом, тому запроваджувати одні правила для всіх буде невиправдано та неефективно. Коли закінчиться пандемія COVID-19? У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу. Це може статися через високі показники вакцинації в країні. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Поява вакцини та прагнення всіх країн світу досягти високих рівнів охоплення щепленням дозволяє нам оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії", – сказав міністр охорони здоров'я.

В Україні почнуть вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 5 років?

В Україні дозволено вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 12 років. Однак, якщо виробники вакцин внесуть зміни до інструкції, то МОЗ не ставитиме блок і вакцинуватиме дітей від 5 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Жоден виробник вакцини на сьогодні не вніс зміни до інструкцій зареєстрованих імунобіологічних препаратів, які використовуються для вакцинації проти COVID-19, щоб дати можливість дітям від 5 до 12 років вакцинуватися", – каже Віктор Ляшко.