Новый антирекорд и рост красной зоны: рассказываем все о COVID-ситуации в Украине

В Украине по коронавирусу дают страшные прогнозы. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине за сутки 28 января зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Также уже очень скоро еще шесть областей могут попасть в красную зону карантина, но при этом локдаун вводить не планируют.
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Статистика коронавируса
За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Это на 2 943 больше, чем за 27 января.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 340 человек;
- летальных исходов – 149;
- выздоровело – 7 163 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 017 961 человек;
- выздоровело – 3 615 257 человек;
- летальных исходов – 100 031.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 2418;
Винницкая область – 2100;
Волынская область – 768;
Днепропетровская область – 1822;
Донецкая область – 1430;
Житомирская область – 2214;
Закарпатская область – 876;
Запорожская область – 739;
Ивано-Франковская область – 2572;
Киевская область – 1227;
Кировоградская область – 193;
Луганская область – 599;
Львовская область – 3791;
Николаевская область – 686;
Одесская область – 2598;
Полтавская область – 915;
Ровенская область – 1994;
Сумская область – 1502;
Тернопольская область – 1487;
Харьковская область – 1319;
Херсонская область – 813;
Хмельницкая область – 2186;
Черкасская область – 933;
Черновицкая область – 1085;
Черниговская область – 1084.
Карантинные зоны в Украине
В красную зону попали следующие области:
- Ивано-Франковская
- Ровенская
Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:
- Винницкая
- Волынская
- Донецкая
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Сумская
- Тернопольская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
Все остальные регионы входят в желтую зону карантина.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 29 января
Шесть областей Украины могут попасть в красную зону и совсем скоро
В ближайшие недели Украина выйдет на пик заболеваемости COVID-19. Еще шесть областей могут попасть в красную зону карантина уже очень быстро. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Раде.
Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тысяч человек в сутки. По его словам, в красную зону попадут регионы, у которых самый низкий уровень вакцинации населения.
"Самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", – сообщил он.
Ивано-Франковская и Ровенская области уже в красной зоне. Ляшко отметил, что в этих регионах низкий уровень вакцинации – 36% и 42% взрослого населения соответственно.
Где самый оптимистичный прогноз?
По словам министра, регионы-лидеры по вакцинации находятся в желтом уровне эпиднебезопасности и имеют один из самых низких уровней госпитализации и занятости "ковидных" коек с кислородом.
Это город Киев, Киевская и Полтавская области. Они демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения с полным курсом прививок.
Будет ли тотальный локдаун?
"Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, доказавшем свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили две волны. Он тогда показал, что в первую волну 10 областей не заходило вообще в красный уровень эпидемиологической опасности, осенью шесть областей не зашли", – сказал Ляшко.
Министр объяснил, что во всех регионах сильно отличается ситуация с коронавирусом, поэтому вводить одни правила для всех будет неоправданно и неэффективно.
Когда закончится пандемия COVID-19?
В Министерстве здравоохранения считают, что 2022 может стать последним годом пандемии коронавируса. Это может произойти из-за высоких показателей вакцинации в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками позволяет нам оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии", – сказал министр здравоохранения.
В Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 5 лет?
В Украине разрешена вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Однако, если производители вакцин внесут изменения в инструкцию, то Минздрав не будет ставить блок и будут вакцинировать детей от 5 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Ни один производитель вакцины на сегодняшний день не внес изменения в инструкции зарегистрированных иммунобиологических препаратов, которые используются для вакцинации против COVID-19, чтобы дать возможность вакцинироваться детям от 5 до 12 лет", – говорит Виктор Ляшко.
На сегодняшний день в Украине вакцинируют детей от 12 лет и старше. Соответствующие препараты зарегистрированы в стране.
"Соответствующие изменения в инструкции были внесены. Если разрешат вакцинировать детей от 5 лет, то мы точно не будем ставить блок, чтобы расширить контингент украинцев, подлежащих прививке", – добавил Виктор Ляшко.
В школе на Закарпатье половина учителей купили COVID-сертификаты
В Закарпатской области несколько учителей подделали COVID-сертификаты. Их разоблачили правоохранители.
Патрульная полиция проводила рейды во всех школах в Тячевском районе. Подделки нашли при проверке сертификатов у сотрудников школ в Усть-Чернянской общине.
Там десяти человек были документы с явными признаками подделки. При считывании сертификатных QR-кодов возникали ошибки. Фальшивые документы нашли у девяти женщин в возрасте от 24 до 65 лет и 41-летнего мужчины. Аналогичная ситуация возникла еще с одним из работников другого образовательного учреждения.
На видео, опубликованном полицией, учительница рассказывает, что купила сертификат за 2 тысячи гривен.
По всем фактам в полиции возбуждены уголовные производства. Инциденты квалифицированы по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об использовании заведомо поддельного документа.
Согласно санкции этой статьи нарушителям грозит от штрафа до ограничения свободы на два года.