Новый антирекорд и рост красной зоны: рассказываем все о COVID-ситуации в Украине

В Украине по коронавирусу дают страшные прогнозы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за сутки 28 января зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Также уже очень скоро еще шесть областей могут попасть в красную зону карантина, но при этом локдаун вводить не планируют.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации с коронавирусом в стране.

За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Это на 2 943 больше, чем за 27 января.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 340 человек;

летальных исходов – 149;

выздоровело – 7 163 человека.

За все время пандемии в Украине:

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заболело – 4 017 961 человек;

выздоровело – 3 615 257 человек;

летальных исходов – 100 031.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2418;

Винницкая область – 2100;

Волынская область – 768;

Днепропетровская область – 1822;

Донецкая область – 1430;

Житомирская область – 2214;

Закарпатская область – 876;

Запорожская область – 739;

Ивано-Франковская область – 2572;

Киевская область – 1227;

Кировоградская область – 193;

Луганская область – 599;

Львовская область – 3791;

Николаевская область – 686;

Одесская область – 2598;

Полтавская область – 915;

Ровенская область – 1994;

Сумская область – 1502;

Тернопольская область – 1487;

Харьковская область – 1319;

Херсонская область – 813;

Хмельницкая область – 2186;

Черкасская область – 933;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 1084.

Карантинные зоны в Украине

В красную зону попали следующие области:

Ивано-Франковская

Ровенская

Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:

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Винницкая

Волынская

Донецкая

Житомирская

Закарпатская

Запорожская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Сумская

Тернопольская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

Все остальные регионы входят в желтую зону карантина.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 29 января

Шесть областей Украины могут попасть в красную зону и совсем скоро

В ближайшие недели Украина выйдет на пик заболеваемости COVID-19. Еще шесть областей могут попасть в красную зону карантина уже очень быстро. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Раде.

Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тысяч человек в сутки. По его словам, в красную зону попадут регионы, у которых самый низкий уровень вакцинации населения.

"Самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", – сообщил он. Ивано-Франковская и Ровенская области уже в красной зоне. Ляшко отметил, что в этих регионах низкий уровень вакцинации – 36% и 42% взрослого населения соответственно. Где самый оптимистичный прогноз? По словам министра, регионы-лидеры по вакцинации находятся в желтом уровне эпиднебезопасности и имеют один из самых низких уровней госпитализации и занятости "ковидных" коек с кислородом. Это город Киев, Киевская и Полтавская области. Они демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения с полным курсом прививок. Будет ли тотальный локдаун? "Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, доказавшем свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили две волны. Он тогда показал, что в первую волну 10 областей не заходило вообще в красный уровень эпидемиологической опасности, осенью шесть областей не зашли", – сказал Ляшко. Министр объяснил, что во всех регионах сильно отличается ситуация с коронавирусом, поэтому вводить одни правила для всех будет неоправданно и неэффективно. Когда закончится пандемия COVID-19? В Министерстве здравоохранения считают, что 2022 может стать последним годом пандемии коронавируса. Это может произойти из-за высоких показателей вакцинации в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками позволяет нам оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии", – сказал министр здравоохранения.

В Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 5 лет?

В Украине разрешена вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Однако, если производители вакцин внесут изменения в инструкцию, то Минздрав не будет ставить блок и будут вакцинировать детей от 5 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Ни один производитель вакцины на сегодняшний день не внес изменения в инструкции зарегистрированных иммунобиологических препаратов, которые используются для вакцинации против COVID-19, чтобы дать возможность вакцинироваться детям от 5 до 12 лет", – говорит Виктор Ляшко.