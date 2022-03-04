Росія зазнає колосальних втрат на українській території: оприлюднені дані

Росія поступово втрачає військових та техніку / Фото: Колаж: Сьогодні
Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці Facebook опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 4 березня.
- особового складу 9166 осіб,
- танків 251 од.,
- бойових броньованих машин 939 од.,
- артилерійських систем 105 од.
- РСЗВ/РСЗВ – 50 шт,
- засоби ППО 18 од.,
- літаків 33 од.,
- вертольотів 37 од.,
- автомобільної техніки 404 од.,
- легкі швидкісні катери 2 од.
- цистерн з ПММ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня 3,
За інформацією ЗСУ, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Також повідомлялося, що війська російських окупантів продовжують спроби просунутися вглиб України , але зазнають великих втрат. Ворог ввів на територію нашої країни більшу частину військ, підготовлених для наступу в Україну.
Трофеї військових та українців
Українські військові мають трофейний "Буратіно"/"Сонцепек" . Це важка вогнемета система залпового вогню, яку збиралися застосувати проти українців.
У населеному пункті Орлянське Запорізької області російські військові покидали техніку , "віджали" у місцевих автомобілі та поїхали у напрямку Донецька
Українські військові знищили два російські літаки та захопили їхню військову техніку.
На Чернігівщині жителі селища Сеньківка заблокували колону російської військової техніки .
У Сумській області протягом доби знищено Одночасно близько 100 одиниць техніки російських окупантів. Це сталося у Лебединському районі.
9-й день війни в Україні
- На ранок п'ятниці російські окупанти зазнають поразки практично на всіх напрямках і вже вичерпали більшу частину резервів як технічно, так і військового складу. ЗСУ вдалося у Вознесенську розбити колону російських військових із міткою Z .
- Бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців небагато покришили ворога на Броварському напрямку . Мінус 4 БМП, 2 танки та плюс собі в підрозділ одна бронемашина піхоти.
- Дев'ятий день вторгнення Росії в Україну розпочався із тривожних новин. Окупанти ледь не влаштували катастрофи для всього світу – обстріляли Запорізьку АЕС, там почалася пожежа. Незабаром стало відомо, що на територію станції зайшли кадировці, вони планували замінувати АЕС, щоби потім шантажувати всю Європу. Серед захисників Запорізької АЕС є вбиті та поранені.
- У разі вибуху на ЗАЕС значну територію РФ накриє ядерною хмарою .
- Володимир Зеленський записав термінове відеозвернення через обстріл окупантами Запорізької АЕС. Він заявив, що російські війська чітко знали, куди стріляють та готувалися до атаки.