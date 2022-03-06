В Одесі збито російський літак

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Біля Одеси ЗСУ збили російський військовий літак. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одеса. Ворожий літак над Чорним морем – "мінус". Дякуємо ЗСУ за чудову роботу. Так і треба!" — сказав він.

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Втрати авіації РФ за добу

Раніше 6 березня у Харкові сили протиповітряної оборони знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил РФ — штурмовик Су-25.

Днем раніше українські військові взяли в полон російського пілота, який був одним із "асів" Путіна і за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнції з президентом країни Башаром Асадом.

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Також 5 березня на Одещині українські війська протиповітряної оборони збили два ворожі винищувачі, ще один літак було збито у Миколаївській області. Там же було збито чотири бойові вертольоти ворога, причому три з них збив один морпіх.

У Київській області 5 березня було збито 2 літаки російських окупантів, 3-х льотчиків взято в полон, 1 – знищено. Також збито 5 вертольотів та 1 БПЛА.

Ситуація в Україні 6 березня