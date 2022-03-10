Вторгнення Росії, день 15-й. Обстріли Маріуполя та Охтирки, втрати окупантів та переговори Куліби з Лавровим – онлайн

Колаж: "Сегодня"

Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не залишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищила цілий полк військових РФ неподалік столиці. Тим часом загроза, пов'язана із захопленими АЕС, зростає. МАГАТЕ втратила зв'язок не лише із Чорнобильською, а й із Запорізькою станцією.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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10 березня

12:18 Лише за добу російські війська вбили на Донеччині 5 мирних жителів, серед яких – маленька дівчинка, на Луганщині загинули 6 мирних жителів, у Коростені на Житомирщині від вибуху загинула одна людина. Страшну статистику навела Національна поліція у Telegram.

12:04 40% українців упевнені, що більшість росіян підтримують війну проти України. Такими є дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

11:59 Російські окупанти вторглися на об'єкти газотранспортної системи України. Через це виникла загроза припинення транзиту російського газу в Європу, написав у Facebook "Оператор ГТС України".

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11:56 Китай відмовився постачати авіакомпаніям із РФ запчастини для літаків, обнадіяли українських читачів російські ЗМІ.

11:47 Мирні жителі України зі зброєю в руках "стануть мішенями" для російських військ. Так спікер Кремля Дмитро Пєсков прокоментував роздачу зброї бійцям територіальної оборони.

11:46 Бомбосховища у великих містах України почнуть під'єднувати до інтернету, повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

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11:16 Російським окупантам не вдасться оточити Київ, запевнив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

11:07 Законопроєкт, який дозволить здійснити націоналізацію активів, що належать російським громадянам та українцям, визнаним колаборантами, розробляють у Верховній Раді України. Про це пише "Економічна правда", посилаючись на голову комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху.

11:05 У турецькій Антальї розпочалася тристороння зустріч України, Росії та Туреччини, цитує "Українська правда" прессекретаря Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.

10:58 Майже 60 міжнародних компаній можуть націоналізувати в РФ. Йдеться насамперед про бізнес, який відмовився працювати на російському ринку, пише Українська правда, посилаючись на російські медіа. Список компаній, яким загрожує втрата активів, формує російська "Громадська споживча ініціатива" у співпраці з місцевими правоохоронцями, Міністерством промисловості та Роскомнаглядом.

10:24 З початку війни з-за кордону додому повернулися 215 тисяч українців, цитує "Українська правда" речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

"Переважно – чоловіки, це десь 80%", – уточнив речник.

10:23 Рано-вранці окупанти знову обстріляли Сєверодонецьк, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

10:07 Озброєні російські окупанти викрали депутата Запорізької облради Лейлу Ібрагімову. Загарбники вдерлися в будинок депутатки в Мелітополі і вивезли її у невідомому напрямку. Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у Facebook.

Фото: facebook.com/eskender.bariiev

10:01 Генштаб ВСУ опублікував втрати ворожих сил на ранок 15-го дня вторжения:

особового складу – понад 12 000 чоловік;

танків – 335;

бойових броньованих машин – 1105;

артилерійських систем – 123;

РСЗВ – 56;

засобів ППО – 29;

літаків – 49;

гелікоптерів – 81;

автомобільної техніки – 526 од.;

кораблів/катерів – 3;

цистерн із ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

09:51 Тоді як окупанти вбивають в Україні беззахисних жінок та дітей, українка несла свого старого хворого собаку 17 кілометрів, щоб перейти з нею кордон. Історію мужньої жінки розповіли у Telegram-каналі ZN.UA.

Фото: t.me/znua_live

09:13 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Антальї (Туреччина), де сьогодні відбудеться зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Міністр не покладає на переговори з Лавровим завищених очікувань, але обіцяє витиснути з них якнайбільше на користь України та українського народу.

09:09 Чотири ворожі штурмовики Су-25 і два гелікоптери окупантів знищили бійці ЗСУ протягом останніх двох діб, заявили у Генштабі ЗСУ.

08:39 У Світовому банку заявили, що Росія та Білорусь наближаються до дефолту, повідомляє Reuters. Можливість дефолту Росії за зовнішніми облігаціями на суму 40 млрд доларів стала загрозою, оскільки санкції та контрзаходи проти Москви відрізали країну від світових фінансових ринків. Слід зазначити, що це вперше така ситуація із часів більшовицької революції 1917 року.

08:17 З початку вторгнення окупанти випустили по Україні 710 ракет, повідомляє CNN, посилаючись на високопосадовця Міноборони США.

07:53 ЗСУ продовжують стримувати наступ армії окупантів у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського районах бойових дій. Триває кругова оборона Маріуполя. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

07:19 Близько 100 американських компаній-гігантів залишили російські ринки після початку війни РФ з народом України. Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський. Як уточнила посол України в США Оксана Маркарова, рішення про повне припинення подальших інвестицій, закриття або вихід з російського ринку ухвалили такі гіганти, як Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks та багато інших компаній.

07:03Росія визнала, що під час війни проти України застосувала систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепек", на якій можуть застосовуватися термобаричні боєприпаси – так звані вакуумні бомби. Про це повідомив російський телеканал Звезда, який належить Міноборони РФ.

06:54 Кровопролитні бої із загарбниками триватимуть ще максимум 10 днів, після чого Росія може перевести війну з Україною у "заморожену" стадію. Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман. Свою думку він обґрунтував тим, що ресурси Росії виснажуються.

06:37 Ворожа авіація завдала бомбових ударів по околицях Сум вночі проти 10 березня, заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

06:34 Від 5 тис. до 6 тис. російсько-фашистських загарбників було вбито з початку війни на українській землі. Такі дані, що вселяють оптимізм, наводить CBS News.

06:12 Канада надасть Україні військову допомогу в обсязі 50 млн доларів, повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

05:42 1424 особи загинули в Україні з початку війни Росії проти нашої країни. Ці дані станом на 8 березня оприлюднило Управління верховного комісара ООН з прав людини.

04:31 Один з найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки Caterpillar припиняє діяльність в РФ. Компанія пожертвує понад 1 мільйон доларів на підтримку як поточних, так і довгострокових гуманітарних потреб України.

04:00 Ситуація із захопленими окупантами АЕС продовжує погіршуватися. Слідом за ЧАЕС зв'язок з МАГАТЕ втратила Запорізька станція. Системи моніторингу ядерних матеріалів ЗАЕС перестали передавати дані до агенції.

У МАГАТЕ стурбовані втратою зв'язку, оскільки на об'єктах перебуває багато відпрацьованого чи свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів.

03:45 Авіація російських окупантів бомбила околиці Сум та село Битиця. Удар був близько 00:40.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький уточнив, що у Тростянці Сумської області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 9 березня загинуло троє людей. Серед жертв – неповнолітній хлопець.

03:03 Глава Bellingcat Христо Грозєв вважає, що військові дії РФ проти України можуть закінчитися через тиждень, максимум 10 днів.

У РФ розуміють, що їхні позиції послаблюються, тому окупантам буде вигідно навіть не називати цю війну закінченою. Адже доведеться зізнатися про втрати та визнавати провал. Росія може залишити війну на замороженому етапі.

02:59 Польський сейм розглянув законопроєкт про допомогу громадянам України у зв'язку з вторгненням РФ. Він регулює зокрема питання законності перебування українських біженців у Польщі, а також грошових виплат їх одержувачам.

02:35 Журналіст Юрій Бутусов повідомив про трагічну втрату у лавах ЗСУ. 9 березня загинув легендарний боєць Яшка Циганков. Чоловік із перших днів війни на Донбасі боровся з російськими окупантами. Він загинув у боях за Ізюм.

Яшка Циганков загинув у боях за Ізюм/Фото: колаж: "Сьогодні"

02:18 У Маріуполі через обстріл окупантів практично немає зв'язку та комунікацій, а вулиці всипані уламками бомб, будинків та тілами загиблих. Захисник Маріуполя із позивним "Калина" показав, як виглядає місто після двох тижнів війни РФ проти України. Обережно! Кадри не для людей зі слабкими нервами!

01:52 Хакери РФ атакували українського інтернет-провайдера Triolan. У абонентів зараз частково чи повністю немає доступу до мережі. Працівники намагаються якнайшвидше зупинити зловмисників та відновити роботу мережі на всіх територіях.

"На жаль, ми спостерігаємо підлу стратегію ворога, який намагається пошкодити не лише наші будинки та інфраструктуру, а й порушити інформаційні мережі та залишити людей без зв'язку", – заявили у компанії.

01:48 У РФ переконані, що США розмістили в Україні лабораторії, де нібито виробляють хімічну зброю. Проте у Білому домі вже спростували цю брехню.

"Ми також бачили, як китайські чиновники повторюють ці теорії змови", – повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

01:22 Українські розвідники перехопили розмову російських офіцерів у районі Броварів, які готуються до наступу на Київ. Вони принесли приємну новину! ЗСУ практично розбили шостий полк, у окупантів багато втрат. Серед загиблих і командир полку.

00:52 У Генштабі розповіли про плани окупантів – окупанти можуть розпочати диверсії на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури. Крім того, РФ не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступати з Поліського та Сіверського напрямків.

00:44 У Міжнародному валютному фонді підтримали виділення для України екстреного фінансування 1,4 млрд. доларів. Гроші наша країна отримає у рамках інструменту швидкого фінансування.

Директор МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що влада України показала вражаючу реакцію на надзвичайні ситуації. Зокрема, стосовно заходів щодо збереження доступності валютних резервів та зменшення невизначеності обмінного курсу.

00:39 Син британського депутата Бен Грант вирішив воювати за Україну проти окупантів. Він уже прибув до нашої країни, щоб приєднатися до бійців.

00:08 Випливли нові подробиці обстрілу пологового будинку та лікарні в Маріуполі. У РФ відверто зізналися, що їхні бомби потрапили туди не випадково. Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що там "влаштували вогневі позиції". Захарова на брифінгу назвала наших жінок нацбатами, а місця народження дітей — вогневими позиціями.