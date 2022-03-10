Вторжение России, день 15-й. Обстрелы Мариуполя и Ахтырки, потери оккупантов и угрозы с АЭС – онлайн

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уже 15 дней отбивают атаки российских оккупантов. Путинские войска не оставляют попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожила целый полк военных РФ недалеко от столицы. Тем временем угроза, связанная с захваченными АЭС, растет. МАГАТЭ потеряла связь не только с Чернобыльской, но и с Запорожской станцией.

Сайт "Сегодня" продолжает вести онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.

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10 марта

04:31 Один из самых больших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники Caterpillar прекращает деятельность в РФ. Компания пожертвует более 1 миллиона долларов в поддержку как текущих, так и долгосрочных гуманитарных потребностей Украины.

04:00 Ситуация с захваченными оккупантами АЭС продолжает ухудшаться. Вслед за ЧАЭС связь с МАГАТЭ потеряли а Запорожская станция. Системы мониторинга ядерных материалов ЗАЭС перестали передавать данные в агенство.

В МАГАТЭ обеспокоены потерей связи, поскольку на объектах находится много отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов.

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03:45 Авиация российских оккупантов бомбила окрестности Сум и деревню Битица. Удар был около 00:40.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий уточнил, что в Тростянце Сумской области в результате вражеского артиллерийского обстрела 9 марта погибли три человека. Среди жертв – несовершеннолетний парень.

03:03 Глава Bellingcat Христо Грозев считает, что военные действия РФ против Украины могут закончиться через неделю, максимум 10 дней.

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В РФ понимают, что их позиции ослабляются, поэтому оккупантам будет выгодно даже не называть эту войну законченной. Ведь придется признаться о потерях и признавать провал. Россия может оставить войну на замороженном этапе.

02:59 Польский сейм рассмотрел законопроект о помощи гражданам Украины в связи с вторжением РФ. Он регулирует, в частности, вопросы законности пребывания украинских беженцев в Польше, а также денежных выплат их получателям.

02:35 Журналист Юрий Бутусов сообщил о трагической потере в рядах ВСУ. 9 марта погиб легендарный боец Яшка Цыганков. Мужчина с первых дней войны на Донбассе боролся с русскими оккупантами. Он погиб в боях за Изюм.

Яшка Цыганков погиб в боях за Изюм/Фото: коллаж: "Сегодня"

02:18 В Мариуполе из-за обстрелов оккупантов практически нет связи и коммуникаций, а улицы усыпаны обломками бомб, домов и телами погибших. Защитник Мариуполя с позывным "Калина" показал, как выглядит город после двух недель войны РФ против Украины. Осторожно! Кадры не для слабонервных!

01:52Хакеры РФ атаковали украинский интернет-провайдер Triolan. У абонентов сейчас частично или полностью нет доступа к сети. Работники пытаются как можно быстрее остановить злоумышленников и возобновить работу сети на всех территориях.

"К сожалению, мы наблюдаем подлую стратегию врага, который пытается повредить не только наши дома и инфраструктуру, но и нарушить информационные сети и оставить людей без связи", – заявили в компании.

01:48 В РФ убеждены, что США разместили в Украине лаборатории, в которых якобы производят химическое оружие. Однако в Белом доме уже опровергли эту ложь.

"Мы также видели, как китайские чиновники повторяют эти теории заговора", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

01:22 Украинские разведчики перехватили разговор российских офицеров в районе Броваров, готовящихся к наступлению на Киев. Они принесли приятную новость! ВСУ практически разбили шестой полк, у оккупантов много потерь. Среди погибших и командир полка.

00:52 В Генштабе рассказали о планах оккупантов – оккупанты могут начать диверсии на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры. Кроме того, РФ не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступать с Полесского и Северского направлений.

00:44 В Международном валютном фонде поддержали выделение для Украины экстренного финансирования 1,4 млрд долларов. Деньги наша страна получит в рамках инструмента быстрого финансирования.

Директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, власти Украины показали впечатляющую реакцию на чрезвычайные ситуации. В частности, относительно мер по сохранению доступности валютных резервов и уменьшению неопределенности обменного курса.

00:39 Сын британского депутата Бен Грант решил воевать за Украину против оккупантов. Он уже прибыл в нашу страну, чтобы присоединиться к нашим бойцам.

00:08 Всплыли новые подробности обстрела роддома и больницы в Мариуполе. В РФ открыто признались, что их бомбы попали туда не случайно. Спикер МИД России Мария Захарова заявлила, что там "устроили огневые позиции". Захарова на брифинге назвала наших женщин нацбатами, а места для рождения детей — огневыми позициями