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СЬОГОДНІ Новини України

33-річний норвезький адвокат записався до лав захисників України

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 березня, 06:00
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Люди зі всього світу їдуть допомагати Україні здолати агресора
Іноземцям не байдужа Україна/Фото: колаж: "Сьогодні"
Іноземцям не байдужа Україна/Фото: колаж: "Сьогодні"

Тисячі іноземців прибувають в Україну, щоб боронити її від окупантів разом із нашою армією. На допомогу їдуть добровольці зі всього світу. Це — досвідчені військові, і ті, хто не має досвіду участі у бойових діях. Ризикувати життям за чужу країну готові, бо обурені злочинами проти людяності, які вчиняє Росія на нашій території.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

33-річний норвежець Дамьєн два роки працював у Києві адвокатом. А перед війною — перебрався до Львова.

"Я прислухався до наполегливих рекомендацій нашого посольства — виїхати з Києва. Винайняв подобово квартиру у Львові. Багато моїх друзів говорили: виїжджай, тут небезпечно. Але я не зміг покинути Україну. Зрозумів, що як виїду, не зможу нічим допомогти і буду про це шкодувати", — розповідає молодший сержант Збройних Сил України Дамьєн Магру.

Дамьєн одним із перших записався до лав іноземного легіону. Військового досвіду немає, тому відповідає за логістику. Організовує приїзд інших добровольців-іноземців.

"Їх з кожним днем стає все більше, і більше. Звичайно, найбільше поки що добровольців із сусідньої Польщі, країн Прибалтики, але також багато британців та американців. І особисто для мене, як громадянина Норвегії, було приємно, що досить багато приїжджає з Північних країн", — каже Дамьєн Магру.

Іноземці-добровольці проходять вишкіл в Україні. Багато з них мають бойовий досвід і вже воюють пліч-о-пліч з нашими військовими. За перші дні до іноземного легіону записалися майже двадцять дві тисячі охочих із понад півсотні країн світу, — повідомило Міністерство закордонних справ.

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"У мене взагалі немає сумнівів, що Україна переможе. Боротьба проходить у головах. І ми вже точно перемогли. До мене дзвонить багато знайомих з-за кордону, рідні, які живуть у Франції. Звичайно, питають: чи я у безпеці, а також, яка тут атмосфера, чи справді настільки сильний бойовий дух в українців. Вони бачать все це по телевізору, але думають, що журналісти перебільшують. І я всім відповідаю: український народ об'єднаний і ніколи не здасться. Такий народ неможливо перемогти, просто неможливо!", — каже Дамьєн Магру.

Інтернаціональний легіон проти Росії

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, що є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки в Європі та світі, можуть приїхати і стати пліч-о-пліч з українцями проти російських загарбників.

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