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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

33-летний норвежский адвокат записался в ряды защитников Украины

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 марта, 06:00
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Люди со всего мира едут помогать Украине одолеть агрессора
Иностранцам не безразлична Украина/Фото: коллаж: "Сегодня"
Иностранцам не безразлична Украина/Фото: коллаж: "Сегодня"

Тысячи иностранцев прибывают в Украину, чтобы защищать ее от оккупантов вместе с нашей армией. На помощь едут добровольцы со всего мира. Это опытные военные, и те, кто не имеет опыта участия в боевых действиях. Рисковать жизнью за чужую страну готовы, потому что возмущены преступлениями против человечности, которые совершает Россия на нашей территории.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности

33-летний норвежец Дамьен два года работал в Киеве адвокатом. А перед войной перебрался во Львов.

"Я прислушался к настоятельным рекомендациям нашего посольства — уехать из Киева. Нанял посуточно квартиру во Львове. Многие мои друзья говорили: выезжай, здесь опасно. Но я не смог покинуть Украину. Понял, что как уеду, не смогу ничем помочь и буду об этом сожалеть", — рассказывает младший сержант Вооруженных Сил Украины Дамьен Магру.

Дамьен одним из первых записался в ряды иностранного легиона. Военного опыта нет, поэтому отвечает за логистику. Организовывает приезд других добровольцев-иностранцев.

"Их с каждым днем становится все больше, и больше. Конечно, больше пока добровольцев из соседней Польши, стран Прибалтики, но также много британцев и американцев. И лично для меня, как гражданина Норвегии, было приятно, что довольно много приезжает из Северных стран", — говорит Дамьен Магру.

Иностранцы-добровольцы проходят обучение в Украине. Многие имеют боевой опыт и уже воюют бок о бок с нашими военными. За первые дни в иностранный легион записались почти двадцать две тысячи желающих из более чем полусотни стран мира, — сообщило Министерство иностранных дел.

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"У меня вообще нет сомнений, что Украина одержит победу. Борьба проходит в головах. И мы уж точно одержали победу. Ко мне звонит много знакомых из-за границы, родные, которые живут во Франции. Конечно, спрашивают: в безопасности ли я, а также, какая здесь атмосфера, действительно ли настолько сильный боевой дух у украинцев. Они видят все это по телевизору, но думают, что журналисты преувеличивают. И я всем отвечаю: украинский народ объединен и никогда не сдастся. Такой народ невозможно победить, просто невозможно!", — говорит Дамьен Магру.

Интернациональный легион против России

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, являющимся друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против российских захватчиков

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