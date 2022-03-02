Австрія пообіцяла надати допомогу Україні: що дадуть

Будуть як військові вантажі, так і гуманітарні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Федеральний уряд Австрії надасть Україні пальне, шоломи, бронежилети та відправить гуманітарні вантажі як допомогу війні з Росією. Про це повідомив посол України в Австрії Василь Хімінець у Facebook після зустрічі з головою уряду Австрії Карлом Негаммером.

"Отримав запевнення, що Австрія на стороні України й продовжуватиме надавати підтримку й практичну допомогу мужньому українському народові. Серед останніх рішень Федерального уряду: допомога пальним, надання шоломів та бронежилетів, гуманітарні вантажі", – повідомив посол.

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Ситуація в Україні 2 березня

У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Внаслідок влучення в танкове училище, там уже тривалий час не можуть ліквідувати пожежу.

Протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі російські війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здається ЗСУ, інші намагаються втекти.

Близько 8:00 ранку у Сумах пролунав потужний вибух в районі військової частини та артилерійського училища.

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