Всі гроші підуть на підтримку країни через війну

Усього виділять 12 млрд доларів / Колаж "Сьогодні"

Президент США Джозеф Байден попросив Конгрес виділити Україні 12 млрд доларів. Гроші виділили на підтримку країни.

Про це повідомив Джозеф Байден.

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"Путін спрямовує свої дії проти міст, житлових районів. Минулого тижня він захопив велику атомну електростанцію (ймовірно, про Запорізьку АЕС. – Ред.). Він уже перетворив два мільйони українців на біженців. Якщо ми не протистоятимемо нападу Путіна зараз, то ситуація стане ще гіршою. Я закликаю Конгрес прийняти пакет на 12 млрд дол. для підтримки України", – сказав Байден.

Ситуація в Україні 8 березня

Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.

У Київській області понад півтора десятки населених пунктів виявилися відрізані від світу, людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків. Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.

У Мережі з'явились документальні свідчення наслідків ворожих бомбових ударів по житлових будинках міста Суми, завданих цієї ночі. Повідомляється, що серед загиблих є діти . Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, більше 90 будинків у Мелітополі зруйновано в результаті обстрілів та боїв.

в результаті обстрілів та боїв. Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для війни проти нашої країни (щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів).

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