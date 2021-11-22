Бойовики розгромили ціле село на Донбасі – звідти поїхали майже всі місцеві жителі (фото)

Окупанти протягом минулого тижня активно били по домівках місцевого населення

Прифронтове Невельське через обстріл НВФ залишили майже всі жителі. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донеччині з прифронтового селища Невельське поїхали майже всі місцеві жителі після того, як бойовики активізували обстріли .

Про це повідомив у Facebook керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

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Співробітники гуманітарної місії в неділю 21 листопада сьогодні надали допомогу низці сімей з переїзду із охопленого бойовими діями селища Невельське. Вони перевозили вцілілі речі та худобу мирних жителів на нове місце проживання у більш безпечні населені пункти.

Хто залишився жити у селищі

Станом на початок листопада 2021 року (до початку ескалації бойових дій) у Невельському постійно проживали 45 мирних жителів, з яких троє дітей та 23 літні особи.

Станом на вечір 21 листопада у селищі залишаються 3 сім'ї – 5 людина. Решта мирних жителів вирішила залишити населений пункт через бойові дії, які посилилися.

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Ескалація конфлікту у Невельському

Бойові дії розпочалися в ніч із 13 на 14 листопада. Тоді, під час нічного обстрілу було пошкоджено 16 житлових будинків, з них 3 зруйновано повністю. З 14 листопада населений пункт знеструмлений, у селищі пошкоджено лінії електропередач.

У ході чергового обстрілу в ніч із 16 на 17 листопада ще 9 будинків мирних жителів було пошкоджено. Більшість постраждалих будинків було відновлено міжнародними гуманітарними організаціями у 2018-2019 роках.

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Фото: facebook.com/evgeny.kaplin

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