Британія може поселити біженців з України в особняках російських олігархів

Міністр юстиції Домінік Рааб підтвердив, що підтримує цю ідею

В особняках російських олігархів можуть поселити біженців із України. Колаж "Сьогодні"

Влада Великої Британії планує розміщувати біженців з України в конфіскованих особняках російських олігархів.

Про це повідомляє The Times .

Реклама

Як заявив віцепрем'єр Британії Домінік Рааб, уряд Сполученого Королівства може конфіскувати особняки олігархів у Лондоні та використати їх для розміщення українських біженців.

За його словами, уряд "дуже скоро" висуне пропозиції, щоб заборонити олігархам наймати дорогі юридичні фірми для захисту свого статку.

Крім того, зазначається, що активи відомих російських бізнесменів Алішера Усманова та Ігоря Шувалова будуть заморожені, і вони не зможуть подорожувати Великою Британією.

Реклама

Ситуація в Україні 4 березня