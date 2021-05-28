COVID-19 в Україні і надалі спадає? На що чекати влітку

Кілька днів статистика захворюваності показувала позитивну динаміку в окремих регіонах. Чи означає це, що спалах захворюваності відновився?

Колаж: фото REUTERS

В кількох областях після двох місяців спадання госпіталізація з COVID-19 показала зростання. Це занепокоює, бо могло би означати повернення спалаху. "Сьогодні" розібрався, що відбувається із захворюваністю в Україні та що прогнозують аналітики цього літа.

В Україні продовжує спадати захворюваність?

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За два тижні Україні померло найбільше людей серед країн Європи.

Чи зросла в Україні захворюваність і смертність – ні. Це сталося через те, що в країнах Європи швидше покращується ситуація з COVID-19, пояснює Юрій Ганиченко, директор Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки.

Але серед країн Європи, де понад 10 млн населення, Україна за рівнем смертності на першому місці.

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Вже зараз добові госпіталізації найнижчі в 2021 році. Госпіталізації і надалі спадатимуть, прогнозують в Центрі економіки охорони здоров’я.

"Дуже гарний знак, що виписки з лікарень продовжують на третину переважати госпіталізації. Це означає, що розвантаження ковідних ліжок прожовжиться і на наступних тиждень", – каже Ганиченко.

Наприклад, за минулий тиждень кількість хворих у лікарнях зменшилася на 17%. І нині по країні трохи понад 20% лікарняних ліжок зайняті. Зайнятість реанімаційних ліжок теж упала до рівня, який був перед весняною хвилею і вже нижче 40%.

Але цього понеділка одразу чотири області показали позитивну динаміку. Вже наступного дня і по нині динаміка знову негативна. Це пов’язано із затримкою внесення даних після вихідних.

Важливо, що наразі репродуктивне число складає 0,82. Це означає, що 10 хворих заражають 8 людей. Тобто число хворих поступово зменшується.

Зміна підтверджених випадків COVID-19 за останні два тижні

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Чи буде в Україні зелений рівень – ще більші послаблення карантину?

Зелений рівень за поточними індикаторами карантину в Центрі економіки охорони здоров’я не передбачають. Бо з літа мають змінитися карантинні індикатори.

Але за діючими індикаторами сім регіонів могли би перейти в зелену зону. Це означало би ще більше послаблення обмежень.

За захворюваністю є два варіанти, що буде влітку. Це залежатиме від того, як зростатимуть контакти між людьми. В Національній академії наук порахували два сценарії: якщо контакти збільшаться на 25% і якщо контакти зменшуються на 25%.

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За прогнозами, на 1-8 червня найбільша кількість інфікованих може бути у Дніпропетровській, Київській, Харківській області та місті Києві.

А на 1 червня в Україні фіксуватимуть 2767-3997 хворих за добу. Ще через тиждень, 8 червня, – 1774-3969.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3442 протягом тижня 26 травня – 1 червня 2021 року та 2914 – протягом тижня 2–8 червня 2021 року", – йдеться у дослідженні.



Що відбувається з епідемією у світі?

У світі захворюваність COVID-19 падає. При цьому майже на всіх континентах: в Азії, в Європі і в Північній Америці. До речі, захворюваність в Індії теж пішла на спад.

Але COVID-19 вирує з новою силою у Південній Америці. Нині Аргентина – новий центр спалаху.

Найбільше у світі за час пандемії постраждала Чехія. Якщо перерахувати кількість померлих на 100 тис. населення і взяти країни, де більше 10 млн людей. В Чехії, Польщі, Румунії більше смертей через коронавірус, ніж у нас. Україна на 18-му місці за цим показником з 50 тисячами померлих.

Загальна кількість смертей від COVID-19 з початку пандемії на 1 млн нас.

Раніше ми писали, що з 1 липня влада планує впровадити в Україні паспорти вакцинації.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що ковідний сертифікат в Європі планують ввести з 15 червня, в Україні довідку для виїзду за кордон вже можна отримати у сімейного лікаря – там вказується назва вакцини, лікар, який провів щеплення, виробник препарату, все засвідчується печаткою.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус