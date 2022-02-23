Данілов назвав умову для введення комендантської години

Секретар РНБО розповів, хто ухвалює рішення щодо деяких обмежень

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, як діятимуть обмеження після запровадження в Україні надзвичайного стану. Про це він розповів на брифінгу, який транслює телеканал "Україна 24".

Зокрема, за його словами, введення комендантської години залежатиме від рішень місцевої влади.

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"Залежно від ситуації, яка буде на конкретній території, штаб може приймати ті чи інші рішення. За необхідності", — сказав він.

Раніше Данілов повідомив, що надзвичайний стан в Україні буде введено на всій території країни, крім Донбасу.

Обстановка

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Згідно з рішенням американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в "ЛДНР".

Президент США виступив з новим зверненням до нації, у якому дав оцінку діям Росії та рішенню Ради Федерації відправити війська в чужу країну.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не виконуватиме ультиматум, який 22 лютого озвучив президент РФ Володимир Путін. Однією з вимог господаря Кремля було визнання Україною результатів псевдореферендуму в Криму про входження до складу Росії. Також Путін вимагає від України відмовитися від вступу в НАТО.

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