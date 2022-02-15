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СЬОГОДНІ Новини України

Для тих, хто хоче втекти через вторгнення РФ? Лоукостери різко підняли ціни на рейси

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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15 лютого, 20:30
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Для охочих здійснити "евакуацію" з України до Польщі 16 лютого є квитки по 300 євро
Лоукостери почали піднімати ціни для українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Лоукостери почали піднімати ціни для українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Лоукостери різко підняли вартість квитків на рейси у середу, 16 лютого. Раніше з'явилася інформація, що цього дня очікується вторгнення Росії в нашу країну.

Про це повідомив Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook.

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Він опублікував кілька скріншотів, на яких видно, що вартість квитка в один бік з України до Польщі 16 лютого становить 300 євро.

"Лоукостери вирішили встановити цінові рекорди. Для охочих здійснити "евакуацію" з України до Польщі 16 лютого є квитки по 300 євро", – написав Васильєв.

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Ціни на квитки різко підняли. Скріншоти

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Небо над Україною лишається відкритим! Чим закінчилися переговори з перевізниками

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над запобіганням ризиків для авіаперевізників.

"Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Це суверенне право України, відповідне рішення не ухвалювалося", – сказали у Мінінфраструктурі.

Нарада, про яку писали раніше, була робочою. У ній взяли участь керівництво Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній. Вони говорили про ситуацію на ринку авіаперевезень. На нараді вирішили, як припинити подальше загострення ситуації.

Польоти не скасують?

"Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без обмежень. Зокрема, 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу", – додала влада.

У Мінінфраструктури пояснили, що у частини перевізників розпочалися проблеми через коливання на ринках страхування. Тому українська влада має надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков уточнив, що ринки страхових послуг уразливі до інформаційного поля. Тож найближчим часом ситуація стабілізується.

Що писали про можливе перекриття неба?

Раніше ми писали:

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