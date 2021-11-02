Дощі накриють майже всю країну! Прогноз погоди в Україні на 2 листопада (карта)

У вівторок, 2 листопада, на більшій території України очікуються дощі. Суха погода буде лише на заході.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Упродовж дня дощ йтиме на території Житомирської, Вінницької, Чернігівської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей, а також на півострові Крим. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.
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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +10 до +13 градусів. На сході варто очікувати 11-13 градусів тепла.
У північних регіонах температура протягом дня становитиме +6-12 градусів. На півдні — 12-16 градусів тепла.
У Києві буде прохолодно, +6-11 градусів. Очікується дощ.
Клімат України через 50 років
У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все сухішим, прогнозують експерти. На територію нашої країни надходитимуть високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу на північний захід.
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