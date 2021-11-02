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СЬОГОДНІ Новини України

Дощі накриють майже всю країну! Прогноз погоди в Україні на 2 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
2 листопада, 06:00
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Окрім мокрої погоди, в Україні очікуються пориви вітру до 10 м/с
Дощів не буде лише на заході України/Колаж: Сьогодні
Дощів не буде лише на заході України/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 2 листопада, на більшій території України очікуються дощі. Суха погода буде лише на заході.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня дощ йтиме на території Житомирської, Вінницької, Чернігівської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей, а також на півострові Крим. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +10 до +13 градусів. На сході варто очікувати 11-13 градусів тепла.

У північних регіонах температура протягом дня становитиме +6-12 градусів. На півдні — 12-16 градусів тепла.

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У Києві буде прохолодно, +6-11 градусів. Очікується дощ.

Клімат України через 50 років

У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все сухішим, прогнозують експерти. На територію нашої країни надходитимуть високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу на північний захід.

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