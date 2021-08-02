Це не просто великий парад і концерт – Зеленський про День Незалежності України

В цей день вперше відбудеться нагородження нової державною нагородою "Національна легенда України"

Володимир Зеленський розповів про День Незалежності / Фото: president.gov.ua

За тиждень до Дня Незалежності в Україну вперше доставлять оригінал Конституції Пилипа Орлика – його зможуть побачити всі бажаючі в Софійському соборі.

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Про це розповів президент Володимир Зеленський під презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України.

"Це великий і дуже важливий день. Це не просто великий парад, великий концерт, великий салют. Це можливість зрозуміти, чому ми навчилися за роки незалежності і чого повинні навчитися, щоб ніколи її не втратити. Саме цьому присвячено святкування 30-річчя незалежності України ", – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

В тренді Коронавірус в Україні йде на спад. Скільки нових випадків виявили за добу

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України заявили, що на параді до Дня Незалежності буде жіноча "коробка", а не змішана, так як особливості чоловічої і жіночої статі різняться.

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Раніше через скандал з каблуками Міністерство оборони прийняло рішення змінити дівчатам-курсанткам взуття для маршируючих на параді.