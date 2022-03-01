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Глави ОДА перейшли у Telegram – створено канали для інформування громадян

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1 березня, 18:55
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Перелік офіційних каналів отримання інформації
/ Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Для оперативного інформування українців усі глави ОДА створили власні Telegram-канали, де буде розміщуватись офіційна інформація про події навколо нападу армії Росії на Україну. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко оприлюднив повний перелік адрес цих ресурсів.

Офіційні ресурси

Вінницька ОДА https://t.me/vinnytskaODA

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Волинська ОДА https://t.me/volynskaODA

Дніпропетровська ОДА https://t.me/dnipropetrovskaODA

Донецька ОДА https://t.me/pavlokyrylenko_donoda

Реклама

Житомирська ОДА https://t.me/zhytomyrskaODA

Закарпатська ОДА https://t.me/zakarpatskaODA

Запорізька ОДА https://t.me/starukhofficial

Реклама

Івано-Франківська ОДА https://t.me/onyshchuksvitlana

Київська ОДА https://t.me/kyivoda

Кіровоградська ОДА https://t.me/chornamary

Луганська ОДА https://t.me/luhanskaVTSA

Львівська ОДА https://t.me/kozytskyy_maksym_official

Миколаївська ОДА https://t.me/mykolaivskaODA

Одеська ОДА https://t.me/odeskaODA

Полтавська ОДА https://t.me/DMYTROLUNIN

Рівненська ОДА https://t.me/s/vitalykoval8

Сумська ОДА https://t.me/Zhyvytskyy

Тернопільська ОДА https://t.me/ternopilskaODA

Харківська ОДА https://t.me/synegubov

Херсонська ОДА https://t.me/khersonskaODA

Черкаська ОДА https://t.me/AleksandrSkichko
Чернівецька ОДА https://t.me/chernivetskaODA
Чернігівська ОДА https://t.me/chernigivskaODA

"Зараз 24/7 робимо можливе та неможливе для перемоги. Тому у фейсбуці пишу мало. Потім буде про що розповісти після нашої перемоги!" – написав Кирило Тимошенко.

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