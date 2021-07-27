Грози і спека: в Україну 27 липня повернеться звична погода (карта)

Захід у вівторок заливатиме – дощі з грозами синоптики обіцяють у всіх областях, крім Чернівецької

/ Фото: Getty Images, Сьогодні

У вівторок, 27 липня, в Україну після невеликого перепочинку повертається вже звична для нинышнього літа погода – спека до +32 градусів і грози.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві поки буде без опадів, але температурний стовпчик знову подолає межу в 30 градусів. Як і в інших північних областях: e Чернігові синоптики прогнозують +32, а в Сумах – 29-31 градус.

Спекотно і сухо буде сьогодні й у центрі та на сході України. У Черкасах обіцяють до 31 градуса і невелику хмарність, в Кропивницькому – 30-32 градуси. У Луганській, Донецькій і Харківській областях – від 30 до 32 градусів. Аналогічну погоду прогнозують і в Дніпрі та Запоріжжі.

А ось захід у вівторок заливатиме – там дощі з грозами синоптики обіцяють у всіх областях, крім Чернівецької.

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Зате на узбережжі Чорного та Азовського морів відпочивальники зможуть вдосталь насолодитися сонцем: температура там місцями підніметься навіть до 34 градусів, опадів поки не буде.

Ми також писали, що жителям кількох областей у вівторок не надто пощастить з погодою – очікуються і штормовий вітер, і навіть град. У інших же областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим з невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи.