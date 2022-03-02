Грузини приїхали на допомогу українським військовим

Військові з прапором Грузії допоможуть у боротьбі з Росією

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Грузинські військові прибули на допомогу ЗСУ для захисту від російського агресора. Відео їхньої висадки з літака опублікувала в Twitter неофіційна сторінка підтримки ЗСУ, це ж відео з'явилося на офіційній сторінці РНБО.

На відео військові під грузинським прапором виходять з літака та вітають українських військових, які їх зустрічають.

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Ситуація в Україні 2 березня