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Імунітет може бути довічний? Ми запитали лікаря-інфекціоніста

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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30 січня, 00:32
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Ольга Голубовська відповіла, чи потрібно постійно вакцинуватися
Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська відповіла на запитання щодо довічного імунітету. Колаж "Сьогодні"
Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська відповіла на запитання щодо довічного імунітету. Колаж "Сьогодні"

Вакцинованим людям не потрібно робити щеплення від COVID-19 до кінця життя. Швидше за все будуть розумні рекомендації від МОЗ.

Про це заявила доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Деталі

"Нам обіцяли нову вакцину під нові варіанти, оскільки ці вислизають. Проте бустерне щеплення рекомендується людям похилого віку та пацієнтам із групи ризику. А для молоді це практично не відіграє жодної ролі. Я думаю що все буде змінюватися", – сказала Голубовська.

Вакцинація населення

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14985043 особи, з них отримали першу дозу – 14985041 осіб, отримали дві дози – 14259590 осіб, отримали додаткову дозу – 9512 осіб, бустерну дозу – 94948 осіб.

Усього провели 29 349 091 щеплення.

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Бустерна доза в Україні

Ефективність будь-якої вакцини проти коронавірусу з часом знижується а бустерна доза дозволяє краще захистити свій організм. Про це написав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Рекомендовано робити "бустер" мРНК-вакцинами, адже, за даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, яким вакцинами було зроблено базовий курс", – Написав Кузін.

Ефективність двох доз вакцини проти варіанта "Омікрон" швидко знижується, але після бустерної дози захист відновлюється.

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В даний час в Україні бустерну дозу можуть отримати повнолітні, які завершили базовий курс щеплення понад 6 місяців тому. Оптимальний термін запровадження бустера від 6 до 9 місяців.

"Закликаю не зволікати з отриманням базового курсу вакцинації, так і "бустера", адже це єдина можливість уберегтися від небезпечних наслідків коронавірусної хвороби", – Написав Кузін.

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