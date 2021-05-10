Івангай пояснив "тупість" в інтерв'ю, сказавши що Дудь "сц*кло"

Українець зробив новий випад на адресу російського журналіста – той змусив його записувати інтерв'ю опівночі, незважаючи на втому

Івангай та Юрій Дудь. Фото: скріншот

Український влогер Івангай знову образив російського журналіста Юрія Дудя, якому він дав інтерв'ю. Українець стверджує, що знімальна група спеціально створила умови, щоб вимотати його.

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Про це Іван Рудський (справжнє ім'я блогера) повідомив на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, він просив записувати розмову вранці, щоб бути в силах, але команда проекту "вДудь" наполягла на тому, щоб запис робити опівночі, оскільки наступного ранку Юрію Дудю треба було летіти з Ріо-де-Жанейро, де обидва зустрілися.

"Подивіться денні кадри, на яких я не вимотаний і не втомлений. Писалося тієї ж доби. Або відсутність професіоналізму, або сц*кло", – додав Івангай.

Нагадаємо, що інтерв'ю було опубліковано 18 березня. Через два тижні після цього Рудський звинуватив Дудя в цензурі: той вирізав його репліки про родичів, які загинули від Голодомору і репресій НКВД. У відповідь росіянин опублікував вирізану частину.

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На ній Рудський плутано пояснює своє ставлення до Революції Гідності, президента-втікача Віктора Януковича та окупації Криму.

Відео: t.me/yurydud

Іван Рудський народився в селі Ганнівка, Дніпропетровської області, в 1996 році. У 2016 році першим з усіх російськомовних блогерів отримав "Діамантову кнопку YouTube" як володар 10 млн підписників. На сьогодні він вже перетнув позначку в 17 млн підписників – для України це другий максимальний показник.

Довгий час блогер жив у Росії, але після початку російської агресії, як він потім написав, "почав більше цінувати батьківщину" і повернувся до України.