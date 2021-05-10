Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини України

Івангай пояснив "тупість" в інтерв'ю, сказавши що Дудь "сц*кло"

10 травня, 17:54

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Українець зробив новий випад на адресу російського журналіста – той змусив його записувати інтерв'ю опівночі, незважаючи на втому

Івангай та Юрій Дудь. Фото: скріншот

Івангай та Юрій Дудь. Фото: скріншот

Український влогер Івангай знову образив російського журналіста Юрія Дудя, якому він дав інтерв'ю. Українець стверджує, що знімальна група спеціально створила умови, щоб вимотати його.

Реклама

Про це Іван Рудський (справжнє ім'я блогера) повідомив на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, він просив записувати розмову вранці, щоб бути в силах, але команда проекту "вДудь" наполягла на тому, щоб запис робити опівночі, оскільки наступного ранку Юрію Дудю треба було летіти з Ріо-де-Жанейро, де обидва зустрілися.

"Подивіться денні кадри, на яких я не вимотаний і не втомлений. Писалося тієї ж доби. Або відсутність професіоналізму, або сц*кло", – додав Івангай.

Нагадаємо, що інтерв'ю було опубліковано 18 березня. Через два тижні після цього Рудський звинуватив Дудя в цензурі: той вирізав його репліки про родичів, які загинули від Голодомору і репресій НКВД. У відповідь росіянин опублікував вирізану частину.

Реклама

На ній Рудський плутано пояснює своє ставлення до Революції Гідності, президента-втікача Віктора Януковича та окупації Криму.

Відео: t.me/yurydud

Іван Рудський народився в селі Ганнівка, Дніпропетровської області, в 1996 році. У 2016 році першим з усіх російськомовних блогерів отримав "Діамантову кнопку YouTube" як володар 10 млн підписників. На сьогодні він вже перетнув позначку в 17 млн підписників – для України це другий максимальний показник.

Довгий час блогер жив у Росії, але після початку російської агресії, як він потім написав, "почав більше цінувати батьківщину" і повернувся до України.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Що буде з курсом долара після свят
Що буде з курсом долара після святЕкономіка
Декомунізація може вбити
Декомунізація може вбити "Батьківщину-Матір". Як зводився знаковий пам'ятник КиєваФаново
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та інших
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та іншихФінанси
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
На честь дивізії СС
На честь дивізії СС "Галичина" планують марш по МосквіЗахід
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти