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Кіркоров – загроза нацбезпеці України. Артистові заборонили в'їзд

23 червня 2021 23:18

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

"Чорний список" артистів поповнив "король російської поп-сцени" – концертів "Філі" українці найближчим часом не побачать точно

Слідом за репером Моргенштерном до списку осіб, які загрожують національній безпеці України, включили популярного російського виконавця Філіпа Кіркорова.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики.

Колишній чоловік Алли Пугачової поповнив список 22 червня відповідно до статті 15 закону "Про кінематографію", в зв'язку з чим йому може бути відмовлено в праві перетину українського кордону. Отже співак може забути про гастролі в Україні.

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У МКІП уточнили, що рішення про включення Кіркорова до "чорного списку" артистів було прийнято на підставі відповідного звернення Служби безпеки України від 11 червня.

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"Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено", – підкреслили в міністерстві.

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Конкретніші причини такого рішення не наводяться, однак за даними сайту "Миротворець", "король російської естради" в'їжджав до окупованого Крим, порушивши український кордон.

Нагадаємо, в травні в Києві помітили іншого російського виконавця Василя Вакуленка, відомого за псевдонімом Баста, який відкрито підтримував окупацію Криму Росією і незаконно в'їжджав на півострів. В СБУ пояснили, як так вийшло.

Крім того, нещодавно до України з гастролями приїхав співак Джиган, який теж незаконно відвідував окупований Кримський півострів.

Про що ще говорять в Україні та світі 23 червня, дивіться у відеосюжеті:

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