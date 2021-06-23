Кіркоров – загроза нацбезпеці України. Артистові заборонили в'їзд

Слідом за репером Моргенштерном до списку осіб, які загрожують національній безпеці України, включили популярного російського виконавця Філіпа Кіркорова.

Реклама

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики.

Колишній чоловік Алли Пугачової поповнив список 22 червня відповідно до статті 15 закону "Про кінематографію", в зв'язку з чим йому може бути відмовлено в праві перетину українського кордону. Отже співак може забути про гастролі в Україні.

Читайте також: Крапівіна звинуватила Кіркорова в пропаганді моральних виродків і збоченців (відео)

У МКІП уточнили, що рішення про включення Кіркорова до "чорного списку" артистів було прийнято на підставі відповідного звернення Служби безпеки України від 11 червня.

Реклама

"Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено", – підкреслили в міністерстві.

Конкретніші причини такого рішення не наводяться, однак за даними сайту "Миротворець", "король російської естради" в'їжджав до окупованого Крим, порушивши український кордон.

Нагадаємо, в травні в Києві помітили іншого російського виконавця Василя Вакуленка, відомого за псевдонімом Баста, який відкрито підтримував окупацію Криму Росією і незаконно в'їжджав на півострів. В СБУ пояснили, як так вийшло.

Крім того, нещодавно до України з гастролями приїхав співак Джиган, який теж незаконно відвідував окупований Кримський півострів.

Про що ще говорять в Україні та світі 23 червня, дивіться у відеосюжеті: