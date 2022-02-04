Коли потрібно робити КТ при COVID-19: перелік симптомів

Важливо зазначити, що позитивний тест на коронавірус при задовільному стані пацієнта не є основою призначення КТ

Якщо пацієнт хворіє на коронавірус, то КТ робити не обов'язково. Фото: колаж "Сьогодні"

Комп'ютерну томографію (КТ) не слід робити при задовільному стані COVID-19.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

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На що мають спиратися лікарі щодо направлення на КТ:

загальний стан пацієнта;

наявність дихальної недостатності;

показник сатурації;

температуру тіла.

Коли варто робити КТ при коронавірусі:

при неможливості зробити ПЛР-діагностику коронавірусної хвороби

при дихальній недостатності або існуванні супутніх патологій

у разі негативного ПЛР-тесту за наявності ознак захворювання та важкого загального стану

Важливо зазначити, що позитивний тест на коронавірус при задовільному стані пацієнта не є основою призначення КТ.

Чи можна приймати антибіотики при COVID-19 – відповідь МОЗ

У разі діагностування коронавірусної хвороби не варто самостійно приймати антибіотики.

Чому не варто приймати антибіотики?

Антибіотики діють лише на бактерії, а COVID-19 має вірусне походження.

Антибіотики не лікують COVID-19, а можуть посилити стан пацієнта

Коли слід приймати антибіотики?

Антибіотики можуть бути призначені лише за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або за обґрунтованої підозри на неї.

Рішення про застосування антибіотиків приймає виключно лікар

Коронавірус в Україні

За добу 3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них – 4 381 дитина та 873 медики.

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Минулої доби госпіталізували 4 328 людей, зафіксували 174 летальні випадки. Крім цього, одужали 9 497 осіб.

Усього за час пандемії проведено 18 404 417 ПЛР-тестування.

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