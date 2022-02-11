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СЬОГОДНІ Новини України

Коли в Україні скасують ДПА та чому освітній омбудсмен проти? Ми розібралися

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 15:55
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Ухвалити таке рішення нардепи хочуть, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби
Нововведення підтримують не всі / Колаж "Сьогодні"
Нововведення підтримують не всі / Колаж "Сьогодні"

У 2022 році в Україні планують зробити державну підсумкову атестацію за бажанням. Школярі, які закінчують 11 класи, зможуть самі вирішувати – проходити їм ДПАчи ні. Цей законопроєкт уже розглядає комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Таке рішення депутати ухвалили, щоб запобігти поширенню COVID-19. Проте таку ініціативу підтримують не всі.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що потрібно знати про ситуацію з ДПА у 2022 році.

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Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій отримав на розгляд законопроєкт"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Що пропонують депутати

  • звільнити від ДПА 11-класників та студентів коледжів, які також мають пройти ДПА та отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту;

  • дати право проходити ДПА, у тому числі й у формі ЗНО, тим, хто захотів.

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Чому з'явилося таке рішення

Ухвалити таке рішення нардепи хочуть, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Все через:

  • складну прогнозованість епідеміологічної ситуації, пов'язаної із поширенням COVID-19;

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  • дистанційне навчання у 2020/2021 навчальному році.

ДПА скасовувати не можна?

Таке нововведення не всі підтримують. Освітній омбудсмен Сергій Горбачовпроти скасування ДПА.

"Скасувати третій рік поспіль цей важливий інструмент оцінювання навчальних результатів учнів базової та старшої школи, на мою думку, означає поглибити незнання якості української освіти, яка від початку пандемії й так зазнала суттєвих втрат", – стверджує Сергій Горбачов.

Щорічне скасування ДПА для 11-класників не дозволить об'єктивно оцінювати їхню якість знань.

"Для системи освіти важливо після кожного рівня освіти чітко знати, чому саме навчилися наші діти, де знання мають прогалини, щоб розуміти, що змінювати в освітній системі", – сказав Сергій Горбачов.

Батьки скаржаться на рівень знань дітей

Батьки скаржаться на зниження рівня знань своїх дітей через дистанційне навчання, стверджує омбудсмен. Все через те, що:

  • нерівний доступ дітей до освіти;

  • відсутність чи брак комп'ютерного обладнання;

  • незадовільна якість інтернету або його відсутність;

  • психологічні особливості щодо сприйняття інформації дітьми різного віку;

  • незадовільна якість навчального процесу з боку деяких освітян;

  • втрата мотивації до навчання здобувачами освіти.

Потрібно все ретельно зважити!

Сергій Горбачов звернувся до народних депутатів та Міністерства освіти і науки, щоб вони ретельно зважили всі "за" та "проти" і не скасовували державну підсумкову атестацію у 2022 році.

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