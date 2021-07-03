Позитивна динаміка COVID-19: нових хворих в Україні менше, ніж тих, хто одужав

За останню добу вдалося вилікувати понад тисячу осіб. Фото: REUTERS/FW1F/Tim Heritage

В Україні за останню добу виявили 705 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 9 випадків більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 237 202 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 36 українців (всього – 52 460). Вилікувати вдалося 2 170 656 інфікованих (1072 – за останню добу).

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Реклама Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що в Україні запрацювали COVID-сертифікати. Так званий "паспорт вакцинації" відображатиметься у мобільному додатку "Дія", але можна буде отримати і паперову форму через звернення до лікаря.

Також нагадаємо, понад два мільйони українців отримали першу дозу вакцини від COVID-19.

До того ж, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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