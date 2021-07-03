Позитивна динаміка COVID-19: нових хворих в Україні менше, ніж тих, хто одужав

За останню добу вдалося вилікувати понад тисячу осіб. Фото: REUTERS/FW1F/Tim Heritage
В Україні за останню добу виявили 705 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 9 випадків більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 237 202 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 36 українців (всього – 52 460). Вилікувати вдалося 2 170 656 інфікованих (1072 – за останню добу).
Читайте також: "Дельта"-штам коронавірусу може атакувати Україну з заходу – інфекціоніст
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що в Україні запрацювали COVID-сертифікати. Так званий "паспорт вакцинації" відображатиметься у мобільному додатку "Дія", але можна буде отримати і паперову форму через звернення до лікаря.
Також нагадаємо, понад два мільйони українців отримали першу дозу вакцини від COVID-19.
До того ж, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні