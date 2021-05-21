Коронавірус в Україні. Де найбільше нових хворих (статистика за добу)

Коронавірус в Україні. Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
В Україні за останню добу, 20 травня, виявили 4984 нових випадки коронавірусу. Це на 181 пацієнта менше, ніж добою раніше.
Нові дані опублікували в Міністерстві охорони здоров'я.
Усього за час епідемії в країні зафіксували 2 175 382 пацієнти з ковідом. Вчора від хвороби померли 202 особи (усього – 49 101).
Інфографіка: МОЗ
Вилікуватися вдалося 12 845 пацієнтам за добу (усього – 1 929 039).
Де найбільше нових випадків:
- Київ – 453;
- Донецька область – 408;
- Дніпропетровська область – 405;
- Запорізька область – 354;
- Київська область – 348.
Нагадаємо, нещодавно Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів.
Також зазначимо, що в Україні за весь час кампанії вакцинації проти коронавірусу зробили понад мільйон щеплень.
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