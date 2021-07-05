Коронавірус в Україні відступає? У країні зменшилася кількість нових випадків – статистика

В Україні з кожним днем фіксують дедалі менше нових випадків ковіду, при цьому одужалих значно більше хворих

Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу, 4 липня, зафіксували 244 нових випадків зараження коронавірусом. Це на 133 хворих менше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє МОЗ.

Усього інфекцію підтвердили у 2 237 823 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 14 українців (усього – 52 484). Вилікувати вдалося 2 171 601 інфікованих (419 – за останню добу).

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Статистика 5 липня. Джерело: МОЗ

Раніше ми повідомляли, що нині всі області України перебувають у "зеленій зоні" карантину. Однак в Хмельницькій області один з епідеміологічних показників за межами норми.

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Також нагадаємо, більше двох мільйонів українців отримали першу дозу вакцини від COVID-19.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні