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В Україні різко підскочив приріст хворих на COVID-19 за добу (статистика)

18 травня, 08:11

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У МОЗ озвучили нові дані щодо ковіду – 17 травня добовий приріст хворих знову почав зростати

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні / Фото: Getty Images

В Україні за останню добу, 17 травня, виявили 4095 нових випадків коронавірусу. Це майже вдвічі більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Усього за час епідемії в країні зафіксували 2 160 095 пацієнтів з коронавірусом. Вчора від хвороби померли 285 осіб (усього – 48 469). До лікарень госпіталізували 999 хворих.

Вилікуватися вдалося 17 751 пацієнта за добу (усього – 1 882 344).

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Фото: Facebook Левицької

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Нагадаємо, що в Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca. Зараз триває імунізація українців мобільними бригадами, які використовують інші препарати.

Крім того, ми писали, що Володимир Зеленський нещодавно поставив завдання вакцинувати половину українців до Дня Незалежності. До дедлайну залишилося трохи більше трьох місяців, а за минулі майже три місяці вакцинували 2% населення.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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