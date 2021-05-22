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Коронавірус в Україні. Видужалих за добу майже втричі більше, ніж хворих

22 травня, 08:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Приріст нових хворих за добу трохи змінився в порівнянні з попереднім днем – нові дані

В Україні за останню добу, 21 травня, виявили 4606 нових випадків коронавірусу. Це на 378 осіб менше, ніж добою раніше.

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Нові дані опублікували в Міністерстві охорони здоров'я.

Всього за час епідемії в країні зафіксували 2 179 988 пацієнта з ковідом. Вчора від хвороби померли 178 осіб (всього – 49 101).

Вилікуватися вдалося 12 586 пацієнтам за добу (всього – 1 941 625).

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Де найбільше нових випадків:

  • Дніпропетровська область – 438
  • Харківська область – 371;
  • Донецька область – 334
  • Київська область – 333.

Нагадаємо, нещодавно Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів.

Також зазначимо, що в Україні за весь час кампанії вакцинації проти коронавірусу зробили понад мільйон щеплень.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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