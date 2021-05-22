Коронавірус в Україні. Видужалих за добу майже втричі більше, ніж хворих

В Україні за останню добу, 21 травня, виявили 4606 нових випадків коронавірусу. Це на 378 осіб менше, ніж добою раніше.
Нові дані опублікували в Міністерстві охорони здоров'я.
Всього за час епідемії в країні зафіксували 2 179 988 пацієнта з ковідом. Вчора від хвороби померли 178 осіб (всього – 49 101).
Вилікуватися вдалося 12 586 пацієнтам за добу (всього – 1 941 625).
Де найбільше нових випадків:
- Дніпропетровська область – 438
- Харківська область – 371;
- Донецька область – 334
- Київська область – 333.
Нагадаємо, нещодавно Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів.
Також зазначимо, що в Україні за весь час кампанії вакцинації проти коронавірусу зробили понад мільйон щеплень.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні