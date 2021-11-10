"Червоних" стане ще більше? В яких регіонах зростає захворюваність на COVID-19

Станом на 10 листопада в Україні 16 областей перебувають у "червоній зоні" адаптивного карантину. З кожним вдень медики фіксують дедалі більше випадків COVID-19.
Про це повідомляє МОЗ.
Хто знаходиться у "червоній зоні"
- Волинська область,
- Дніпропетровська область,
- Донецька область,
- Житомирська область,
- Івано-Франківська область,
- Запорізька область,
- Київська область,
- Луганська область,
- Львівська область,
- Миколаївська область,
- Одеська область,
- Рівненська область,
- Сумська область,
- Херсонська область,
- Хмельницька область,
- Чернігівська область.
Хто знаходиться у "помаранчевій зоні"
- Вінницька область,
- Закарпатська область,
- Полтавська область,
- Харківська область,
- Черкаська область,
- Чернівецька область.
Хто залишився у "жовтій зоні"
- Кіровоградська область,
- Тернопільська область.
Критичною ситуацією вважається, якщо зайнятість ліжок із киснем – понад 65%. У Тернопільській області цей показник становить 56, 8%, у Кіровоградській – 49, 9%.
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Найбільше нових випадків за добу 9 листопада зафіксували у Києві (1740), Дніпропетровській області (1792), Одеській області (1572), Полтавській області (1591), Харківській області (1719).
Статистика коронавірусу в Україні
За добу 9 листопада в Україні зафіксовано 23 283 нових підтверджених випадківCOVID-19. Захворіло дітей – 1539, медпрацівників – 529.
Минулої доби госпіталізували 5696 людина, крім цього, зафіксували 816 летальних випадків. Одужали 16 277 людина.