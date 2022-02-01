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СЬОГОДНІ Новини України

Хто стоїть за підготовкою масових протестів у Києві та чому за справу взялася СБУ — ексклюзив

Ексклюзив
Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 08:22
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За організацією заворушень можуть стояти закордонні сили
Нині правоохоронці проводять розслідування/Колаж: "Сьогодні"
Нині правоохоронці проводять розслідування/Колаж: "Сьогодні"

В Україні правоохоронці запобігли масовим заворушенням. Так звані "тітушки" мали влаштувати бійки в центрі Києва, під час яких нібито мала пролитися кров "активістів". Зараз українські силовики активно намагаються встановити два ключові моменти — до організації протестів можуть бути причетні внутрішньоукраїнські сили чи сили з-за кордону.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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"Поки що ані тому, ані іншому не знайдено вагомих підтверджень. Ведеться робота", — повідомили нам джерела в правоохоронних органах.

Також силовики звернули увагу на те, що ситуацію офіційно коментує Національна поліція, а не СБУ. За словами правоохоронців, така обставина може побічно вказувати на те, що участь зовнішніх сил поки не простежується, інакше б це було підслідністю спецслужби.

Що відомо про підготовку заворушень?

В Україні група осіб планувала масові акції протесту. Їх затримали правоохоронці. Поліція оголосила про затримання 30 січня.

Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що стало відомо правоохоронцям. Зокрема, під час мітингів планували, що мала пролитися кров "активістів". Кров підготували заздалегідь, її просто розлили б під час акції, але видавали б за поранення "активістів". Також до цих "активістів" мали підійти медики, щоб нібито надати допомогу. Тоді "потерпілих" показали б у теленовинах. Крім того, у центрі столиці палили б шини та автомобілі.

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Також МВС підтвердило затримання експолковника Голубана у справі про підготовку заворушень.

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