"Люди не бояться – поки не побувають на похороні близьких": як живе Івано-Франківськ у "червоній зоні" карантину

Прикарпаття знову в "червоній зоні" карантину. Захворюваність на коронавірусну інфекцію на заході країни зростає швидкими темпами. Ми з'ясували, які тут запроваджено нові обмеження і як на них через три дні реагують місцеві жителі.

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В Івано-Франківській області станом на 1 березня зайнято 82% ліжок, призначених для хворих на ковід. Через швидке поширення хвороби знову обмежили роботу громадського транспорту, заборонили роботу промтоварних магазинів у звичайному режимі, а школи перейшли на віддалене навчання.

Ускладнило ситуацію те, що на Прикарпатті, як підозрюють місцеві лікарі, новий штам вірусу. А можливо, і кілька мутованих штамів. Поки що це офіційно не підтверджено – але і не спростовано.

У поширенні COVID-2019 місцеві підозрюють туристів з-за кордону

Хоч як парадоксально, та місцеві жителі стверджують, що в умовах "червоної зони" продовжують роботу популярні курорти. Ми зателефонували на гарячу лінію Буковеля – і нам відповіли, що покататися на лижах за гроші ніхто не забороняє.

За словами оператора кол-центру, обмеження все-таки є: "На лижах покататися ви зможете, без обмежень працюють підіймачі, але при цьому скасовано всі масові заходи. Також потрібно дотримуватися маскового режиму. Ресторани працюють навинос".

Люди оцінюють ситуацію по-різному.

"При всьому тому два-три дні були блокпости на в'їзді в місто. Їх вже зняли. Не дуже зрозуміло, у чому була їхня користь. Так, вимірювали температуру. На цьому все. Хоча – ні. З їхньою появою виникли і затори", – каже місцевий житель Василь Гуль.

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За його словами, більшість магазинів, крім продуктових, закрито.

Порівнюючи ситуацію з весняним карантином 2020 року, Василь Гуль сказав нам так: "Нинішні заходи не жорсткіше за колишні. У минулому році обмежували роботу транспорту серйозніше, ніж тепер. Тоді люди більше вірили, що від обмежень буде толк. Нині все інакше. Люди не бояться доти, доки не побувають на похороні когось близького... А курорти... За останній час почало приїжджати більше іноземців, тому що у них курорти закриті. Їдуть з Румунії, Чехії, Молдови, Польщі... А ми не знаємо, які разом з туристами їдуть штами коронавірусу..."

Чутки про шкоду вакцини поширюють колишні COVID-дисиденти

Водночас трафік у самому обласному центрі набагато поменшав. Про це нам розповіли і містяни, це саме видно і за допомогою вебкамер, встановлених у центрі Івано-Франківська. У розпал робочого дня в центрі міста ми побачили лише кілька людей.

Центр Івано-Франківська, на годиннику 16:13

"Перехожих дійсно стало менше, менше приватного транспорту, а громадський працює в режимі спецперевезень, – каже головний редактор агенції новин Galka.if.ua Роман Турій. – Тобто громадський транспорт возить медиків і людей інших професій, які дістаються на роботу. Але я чув про те, що насправді "на борт" беруть усіх. При цьому не допускають, щоб у салоні пасажири стояли, бо поліція стежить за дотриманням карантину".

За словами Турія, місцеві жителі багато в чому змінили своє ставлення до коронавірусу.

"Минулої весни було більше тривоги, тепер багато хто ставиться скептично. Є багато "професійних розслідувачів", які сумніваються в заповненні лікарень і необхідності вакцинації, – каже Роман Турій і додає, що ковід-дисиденти "перекваліфікувалися в тих, хто сумнівається в ефективності вакцини. При цьому вони поширюють в соцмережах численні фейки".

Відлюдник з гори Біла Кобила побоюється за здоров'я

На Прикарпатті ми розшукали знаменитого українця-відлюдника, який довгий час живе на самоті в своєму будинку на горі Біла Кобила. Самітника звуть Микола Дячук, у березні йому виповниться 59 років. У радіусі 1-1,5 км від його будинку немає жодного житла. Напевно, з усіх українців він заразиться останнім.

Територіально його будинок належить до села Великий Присліп Верховинського району Івано-Франківської області. Житло побудовано на висоті 1350 м над рівнем моря, що відповідає приблизно 450-му поверху.

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Як розповів нам пан Микола, спускаючись з гори в магазин, він намагається берегти своє здоров'я.

"Ситуація дійсно складна, – каже чоловік. – Від двоюрідної сестри знаю, що місць у лікарнях не вистачає. Спускаючись у місто, я намагаюся уникати скупчення людей. Слава богу, мене ця хвороба обійшла, але я однаково в людних місцях ходжу у масці й рукавичках".

Він розповідає, що зміцнює свій імунітет, господарюючи.

"У мене є 3 коня, корова, кури. Все потрібне є, всі харчі без хімії. Погода у мене на горі – сніг, у місті – сніг з дощем", – каже пан Микола.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні вже вакциновано від коронавірусної хвороби понад 3 тис. людей.

Також стало відомо, як пройшла вакцинація глави МОЗ Максима Степанова. Подробиці – у сюжеті.

Відео: Сьогодні

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