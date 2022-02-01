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Масові заворушення в Україні. Суд заарештував підозрюваного Юрія Голубана

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 18:42
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Юрію Голубану, якого раніше затримали правоохоронці, винесли запобіжний захід – у Мережі з'явилися подробиці
Суд виніс перше рішення щодо Юрія Голубана
Суд виніс перше рішення щодо Юрія Голубана / Фото: Колаж: Сьогодні

Суд заарештував Юрія Голубана, якого звинувачують в організації масових заворушень в Україні, на два місяці без права на заставу

Про це повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук.

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Мосійчук уточнив, що слідчі розраховують отримати від Голубана дані на замовників та можливих спільників із Міністерства внутрішніх справ.

Що про нього відомо?

Юрій Голубан раніше воював у АТО, при цьому ЗМІ писали, що затриманий служив у т.з. "ДНР". А нардеп Ігор Луценко влітку 2017 року звинуватив полковника у вбивстві українських військових у зоні АТО.

ЗМІ також писали, що Голубан служив у лавах бойовиків т.з. "ДНР". Однак у МВС тоді заявили, що полковник Нацполіції продовжуватиме свою службу, поки його провину офіційно не доведуть.

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Фото: PavlovskyNews

У березні 2017 року Голубан увійшов до сесійної зали Верховної Ради разом із постраждалими учасниками протистояння з нардепом Володимиром Парасюком на блокпосту у Слов'янську. Постраждалі блокували трибуну і засідання закрили.

Інформацію про затримання Голубана підтвердив голова МВС Денис Монастирський.

"Так, насправді, це людина на прізвище Голубан, яка була співробітником правоохоронних органів і має дуже незрозумілу попередню історію. Зокрема історію у 2014 році", – сказав Монастирський.

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