Меру-зраднику з Харківської області дали п'ять років в'язниці й одразу відпустили

Суд визнав голову Південноміської ради Харківської області Олександра Брюханова винним у посяганні на територіальну цілісність України. Вирок йому ухвалили 21 червня. Чиновнику призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але у підсумку відпустили.
Про це говориться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
За даними суду, Брюханов вдень 27 лютого біля клубу в Південному закликав місцевих жителів не чинити опір російським окупантам і сказав, що в місті не формуватимуться сили спротиву, вогнепальна зброя населенню не видаватиметься. У зборах взяли участь близько 70 осіб.
Прокурор та підозрюваний 11 червня уклали угоду про визнання винуватості.
У підсумку суд визнав Брюханова винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив Брюханова з випробувальним терміном на два роки. Суд також скасував арешт та звільнив засудженого з-під варти.
На оскарження вироку у сторін є 30 днів.
Олександр Брюханов
"Пішов на переговори з ворогом": на Харківщині затримали мера-колаборанта
У Харківській області за звинуваченням у державній зраді затримали мера міста Південне Олександра Брюханова. Про це повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.
Разом із Брюхановим було затримано його заступника, керівника місцевого райвідділу поліції та дільничного інспектора.
"Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна, і дозволяє переговори з ворогом! Ми не дамо здавати жодного сантиметра нашої землі", – наголосив голова Харківської ВЦА.
За його словами, військові попереджають, що затриманням вони виявили лояльність, а надалі розстрілюватимуть на місці.
Раніше ми розповідали, що міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого в 2020 році обрали мером від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", заявив про підконтрольність міста військам РФ. Він зазначив, що від завтрашнього дня дитсадки та школи повернуться до "звичайного графіка роботи".
Крім того, у Харківській області затримали колаборанта Євгена Брюханова, який погодився допомагати російським окупантам в Ізюмі.