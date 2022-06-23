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Меру-зраднику з Харківської області дали п'ять років в'язниці й одразу відпустили

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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23 червня, 14:48
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Олександр Брюханов винен у посяганні на територіальну цілісність України
Зраднику Олександру Брюханову загрожує в'язниця. Фото: колаж "Сьогодні"
Зраднику Олександру Брюханову загрожує в'язниця. Фото: колаж "Сьогодні"

Суд визнав голову Південноміської ради Харківської області Олександра Брюханова винним у посяганні на територіальну цілісність України. Вирок йому ухвалили 21 червня. Чиновнику призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але у підсумку відпустили.

Про це говориться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За даними суду, Брюханов вдень 27 лютого біля клубу в Південному закликав місцевих жителів не чинити опір російським окупантам і сказав, що в місті не формуватимуться сили спротиву, вогнепальна зброя населенню не видаватиметься. У зборах взяли участь близько 70 осіб.

Прокурор та підозрюваний 11 червня уклали угоду про визнання винуватості.

У підсумку суд визнав Брюханова винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив Брюханова з випробувальним терміном на два роки. Суд також скасував арешт та звільнив засудженого з-під варти.

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На оскарження вироку у сторін є 30 днів.

Олександр Брюханов

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"Пішов на переговори з ворогом": на Харківщині затримали мера-колаборанта

У Харківській області за звинуваченням у державній зраді затримали мера міста Південне Олександра Брюханова. Про це повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

Разом із Брюхановим було затримано його заступника, керівника місцевого райвідділу поліції та дільничного інспектора.

"Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна, і дозволяє переговори з ворогом! Ми не дамо здавати жодного сантиметра нашої землі", – наголосив голова Харківської ВЦА.

За його словами, військові попереджають, що затриманням вони виявили лояльність, а надалі розстрілюватимуть на місці.

Раніше ми розповідали, що міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого в 2020 році обрали мером від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", заявив про підконтрольність міста військам РФ. Він зазначив, що від завтрашнього дня дитсадки та школи повернуться до "звичайного графіка роботи".

Крім того, у Харківській області затримали колаборанта Євгена Брюханова, який погодився допомагати російським окупантам в Ізюмі.

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