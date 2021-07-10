Моргенштерн "приїхав" до України, а в Боярці потяг зійшов з рейок – головні новини СЬОГОДНІ

Про що потрібно знати українцям 10 липня – добірка головних новин суботи

Головні новини 10 липня. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 10 липня, у Мережі масово обговорюють, чи приїхав російський репер Моргенштерн до України, на Київщині потяг зійшов з рейок, а Світлана Тихановська розповіла про неформальну зустріч із Зеленським.

"Сьогодні" зібрали головні новини дня.

Аварія потяга під Києвом

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У Боярці Київської області вагон потяга зійшов з рейок. У результаті багато рейсів затримуються, також утворилися затори і на дорозі біля переїзду.

Через аварію знесло опори контактної мережі. На місце відразу ж виїхав відновлювальний поїзд – ведуться ремонтні роботи.

Моргенштерн заявив, що приїхав до України

Скандальний російський виконавець Моргенштерн заявив, нібито перебуває в Україні. Він опублікував відео на тлі соняшникового поля і сказав, що перетнув кордон.

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СБУ припускає, що це може бути правдою, а ось Держприкордонслужба відмовилася від коментарів.

Інші джерела у правоохоронних органах сказали журналістам "Сьогодні", що заборони на в'їзд Моргенштерна до України не оформляли. А те, що він є у списку Мінкульту, – не підстава для заборони на в'їзд. Тож теоретично це може бути правдою.

Дрескодовий скандал у НАУ

У Національному авіаційному університеті піднявся скандал через дрескод. Викладачам і студентам заборонили носити декольте, мініспідниці, халати, купальники та шорти.

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В університеті розробили спеціальну пам'ятку щодо зовнішнього вигляду студентів і викладачів. Крім основних вимог, таких як охайність, під заборону потрапили і занадто яскраві сорочки і блузи декольтовані. Макіяж – стриманий, спідниця – не вище 10 сантиметрів від коліна.

У Чорнобилі виявили "Око Полісся"

Озеро в Чорнобильському заповіднику. Фото: Денис Вишневський

У Чорнобильському заповіднику знайшли озеро майже ідеальної форми, його назвали "Око Полісся". Його помітили під час обльоту торішніх пожарищ, цю ділянку раніше не досліджували.

Тихановська зустрічалася із Зеленським

Реклама Тихановська і Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Офіційної зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської ще не було, але вони вже знайомі особисто.

За її словами, вони перетиналися із Зеленським на заході в Литві.