Можемо прокинутися уже в ЄС? Заявку України про вступ уже розглядають

Постійному представнику при ЄС вже передали заявку нашої країни на членство – її вже почали розглядати

Заявку на членство у ЄС підписав Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

У Євросоюзі вже розпочали процедуру розгляду заявки на членство України в ЄС, яку підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов у Twitter.

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Він уточнив, що вже передав запит нашої країни, його зареєстрували та почали розглядати.

"Вручив підписану президентом Володимиром Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі постійному представнику при ЄС Франції, яка головує в Раді ЄС, Філіпу Легліз-Коста. Заявку зареєстровано. Процедуру розгляду розпочато", – написав Ченцов.

Україна та ЄС

Президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

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"Ми звертаємось до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями та, головне, бути на рівних", – заявив він.

Прийняття України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу, заявив 28 лютого віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Проте зазначимо, це він сказав до того, як Україна направила заявку на членство.