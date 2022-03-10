Ми не стали рабами і ніколи не станемо – Зеленський про війну в Україні

Країна понад два тижні бореться проти російських військ

Президент зробив заяву на 15-й день бойових дій / Фото: Колаж: Сьогодні

Вся Україна захищає рідні землі вже 15-й день. Українська армія відбиває зараз атаки на всіх ключових напрямках.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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"Ми вистояли. Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках. Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами. І ніколи не станемо. Бо це – наш дух, це наша доля", – сказав він.

Військові РФ в українському полоні

Військовополонений з Росії Володимир Розповідов вибачився перед українцями, що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".

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Інший військовополонений розповів, яка насправді ситуація з відправкою армії РФ до України.

7 березня Оперативний штаб ЗСУ опублікував відео допиту полоненого російського військовослужбовця.

4 березня був опубліковано перший список військовополонених солдатів Росії, обманом залучених на територію мирної України.

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24 лютого радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що українська армія захопила перших полонених російських військових.